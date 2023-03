Otro país prohíbe TikTok a sus funcionarios en teléfonos oficiales

El Gobierno de Francia prohibió este viernes a sus funcionarios, y por motivos esencialmente de seguridad, la utilización en sus teléfonos profesionales la red social china TikTok y de otras aplicaciones "recreativas", como ya han establecido otros países e instituciones en Europa, del mismo modo que Estados Unidos y Canadá.



"Esas aplicaciones pueden constituir un riesgo para la protección de datos de las administraciones y de sus agentes públicos", explicó en un comunicado el Ministerio de la Transformación y de la Función Pública.



El Ejecutivo también precisó que la decisión se ha tomado después de un análisis en el que se han tenido en cuenta los retos que planteaba.



En términos prácticos, no se podrán ni descargar ni instalar aplicaciones recreativas como la popular red social china en los teléfonos profesionales que proporciona la Administración a sus trabajadores.



La razón es que "no ofrecen los niveles de ciberseguridad y de protección de datos suficientes" para que puedan ser utilizadas en esos equipos.



El Ministerio precisó que se podrán conceder derogaciones de esta prohibición "con carácter excepcional" cuando esté justificado "por necesidades profesionales", como puede ser en el caso de la comunicación institucional.



No hay una sanción específica prevista para los que no respeten esta nueva regla, que deberá ser fijada por cada departamento.



La decisión de las autoridades francesas es una más de las que han tomado diferentes gobiernos occidentales o la Comisión Europea ante las inquietudes que suscita la legislación china, que obliga a las empresas a transmitirle datos personales cuando consideren que se justifica por razones de seguridad nacional, y más a raíz de que el CEO de TikTok haya confirmado recientemente relaciones con el Partido Comunista Chino.