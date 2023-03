La dura acusación del Consejo de Europa contra Francia

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, alertó este viernes acerca del que denominó "excesivo uso de la fuerza" contra los manifestantes que salieron a las calles pare expresar su repudio a la reforma de las pensiones en Francia.



"Los actos de violencia esporádicos de ciertos manifestantes u otros actos reprensibles cometidos por otras personas durante la manifestación no pueden justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado", indicó la comisaria en un comunicado.



Al mismo tiempo, Mijatovic recalcó que esas acciones no pueden privar a los manifestantes pacíficos del derecho de reunión y que el uso de la fuerza por parte del Estado para preservar el orden "debe ser el último recurso en estricto respeto de condiciones de necesidad y proporcionalidad".



La comisaria de Derechos Humanos mostró también su inquietud por la detención de manifestantes que se encontraban en los aledaños de la marcha.



"La violencia, venga de donde venga, no puede ser utilizada como medio para resolver una crisis social o política", señaló, y también condenó las heridas sufridas por agentes del orden "en prácticas que ya se vieron en 2019", en relación con la crisis de los chalecos amarillos.



En contra de lo señalado por el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, Mijatovic consideró que la participación en una manifestación no declarada no es un delito.