Rusia afirma que una guerra nuclear está más cerca que nunca

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, advirtió hoy de que el riesgo de una guerra nuclear en el mundo es ahora mismo el más grande de las últimas décadas, en referencia a las crecientes tensiones con los países occidentales por la guerra en Ucrania.



En el ámbito del club de debate de Valdái, Riabkov afirmó que el riesgo de conflicto nuclear "es el mayor que hemos tenido en las últimas décadas", si bien destacó que Rusia sigue manteniendo que "el mundo debe estar libre y seguro de la amenaza nuclear".



El diplomático ruso admitió que ahora Rusia se encuentra, "de facto, en abierto conflicto con Estados Unidos", al que acusó de ser "prácticamente" parte del conflicto en Ucrania.



Por ese motivo, Rusia no puede comportarse "como antes" y la consecuencia directa es la suspensión del último tratado de desarme nuclear vigente entre Rusia y Estados Unidos, el START III o Nuevo START.

A su vez, consideró que carece totalmente de "sentido político" la posibilidad de que Moscú retorne al cumplimiento del START III, cuya aplicación fue suspendida el mes pasado por el presidente ruso, Vladimir Putin.



"Llegar a un acuerdo había que haberlo hecho antes, ahora eso es imposible. Desde el punto de vista jurídico, el tratado ha sido suspendido totalmente por nosotros", subrayó, y añadió que al valorar el futuro del tratado -que expira en 2026- Moscú tendrá en cuenta el "arsenal conjunto" de Estados Unidos, Reino Unido y Francia.



Riabkov destacó también que actualmente "no hay puntos de coincidencia" entre ambas partes y que la única condición sobre la mesa es que Washington modifique el "rumbo hostil" que ha tomado hacia Rusia desde 2010.



En su opinión, el nivel de hostilidad "absolutamente sin precedentes" de Estados Unidos, la escalada del conflicto en Ucrania y la total guerra híbrida contra su país "alteraron de raíz la situación en el ámbito de la seguridad" para Rusia.



A su vez, recordó que los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, proclamaron este martes en su declaración conjunta que "no puede haber vencedores en una guerra nuclear", por lo que "nunca debe desatarse".



En el documento, adoptado en el marco de la visita de Estado de Xi, los mandatarios pidieron a los cinco países firmantes de la declaración conjunta sobre la prevención de la guerra nuclear y de una carrera armamentística (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido) que sigan sus postulados clave.



Esto incluye "la reducción efectiva del riesgo de una guerra nuclear y cualquier conflicto armado entre los Estados que poseen armas nucleares".



En noviembre de 2022, Estados Unidos y Rusia iban reanudar el diálogo estratégico en El Cairo, pero Rusia decidió a última hora posponerlo indefinidamente por la "falta de disposición" de Washington a tener en cuenta las prioridades rusas.



Estados Unidos había suspendido el diálogo sobre el control de armas tras la intervención bélica de Rusia en Ucrania.



Moscú a su vez informó en agosto a Washington de su decisión de prohibir las inspecciones estadounidenses "in situ" de su arsenal de armas nucleares, al alegar dificultades para hacer lo propio en Estados Unidos debido a las sanciones occidentales relativas a los permisos de sobrevuelo y concesión de visados a funcionarios rusos.