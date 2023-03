Boris Johnson proclama desafiante su inocencia por el "partygate" durante la cuarentena

Boris Johnson defendió este miércoles a toda costa su inocencia, e incluso llegó a pasar al ataque siempre que pudo, ante el interrogatorio del comité que investiga si mintió al Parlamento sobre las fiestas que violaron las reglas anticovid ("partygate") cuando era primer ministro del Reino Unido.



Como indiscutible maestro de la retórica, Johnson acudió a todo tipo de recursos verbales para rehuir las comprometidas preguntas que le formularon durante tres horas los miembros del comité de Privilegios.



El exjefe del Ejecutivo, y ahora diputado conservador en la Cámara de los Comunes (Baja), se enfrenta a una posible sanción que amenaza su carrera política si la comisión resuelve que mintió deliberadamente al Legislativo.



Por eso, aprovechó el inicio de su comparecencia para pedir disculpas y reconocer que llevó a engaño de forma involuntaria a los diputados en varias ocasiones en 2020 y 2021, cuando aseguró que no se habían celebrado reuniones sociales en su residencia oficial de Downing Street que vulnerasen las restricciones vigentes.



Tras jurar sobre la Biblia, Johnson proclamó: "Estoy aquí para decirles, con la mano en el corazón, que no mentí a la Cámara. Cuando se hicieron esas declaraciones, fue en buena fe y sobre la base de lo que sabía y creía honestamente en ese momento".



Sin embargo, enseguida pasó al ataque contra el comité, y eso a pesar de que la mayoría de sus siete miembros son correligionarios "tories" del propio Johnson.



A su juicio, los investigadores no disponen de ninguna prueba que muestre que mintió deliberadamente y, sin embargo, sí tienen en su poder "incontables testimonios" acerca de su inocencia.



Johnson llegó a acusar al comité de llevar a cabo un proceso "manifiestamente injusto" al actuar "al mismo tiempo como investigador, fiscal, juez y jurado" y al "decidir publicar solo las evidencias que considera incriminatorias".



Asesorado por sus abogados, también cuestionó al ahora primer ministro y rival político, Rishi Sunak, quien, al igual que Johnson, fue multado por la Policía por su presencia en una de esas fiestas cuando era ministro de Economía.



El ex Premier consideró que si para él hubiese sido "obvio" que se violaban las reglas de distancia social -como estimó el comité en sus conclusiones preliminares-, también lo habría sido para el resto de los presentes en esos encuentros, incluido Sunak.



La temperatura en Westminster se elevó conforme avanzaba el interrogatorio, y uno de los momentos más tensos tuvo lugar en el cara a cara con su compañero de bancada y prominente figura "tory" Bernard Jenkin.



Jenkin le preguntó por qué no había buscado asesoramiento sobre si las reuniones sociales violaban las reglas, algo que exasperó a Johnson, insistente con su argumento de que nadie lo alertó nunca acerca de ese riesgo.



"Mi opinión es que unas cuantas tardes los eventos se alargaron más de lo necesario, y solo puedo disculparme por ello", afirmó, para reiterar que su presencia siempre obedeció a cuestiones de "trabajo" y nunca de ocio, y fundamentó esa afirmación en que la Policía sólo juzgó en una ocasión que su participación en las fiestas fuese merecedora de multa, pese a que hay pruebas de que estuvo en varias de ellas.



Tras el interrogatorio de hoy, la comisión podrá seguir recogiendo testimonios o documentos para su pesquisa, cuyo veredicto se espera para el verano.



Si recomienda una sanción contra Johnson por haber engañado deliberadamente a los legisladores, el pleno de la Cámara lo debatiría antes de votar sobre el castigo propuesto.