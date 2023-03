La cruda realidad detrás de la cárcel más grande de América

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó la cárcel “más grande de América”, en donde se espera encarcelar a 40 mil hombres, en su mayoría pertenecientes a las pandillas Mara Salvatrucha y la Mara 18. Las imágenes del traslado de dos mil prisioneros al establecimiento conmovieron al mundo.

Dicho país desde hace años está atravesado por una compleja problemática que involucra el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado. MDZ Radio dialogó con Lisette Lemus, periodista de El Diario de Hoy de San Salvador, parte de Fundación World Press sobre la situación de dicho país.

"Hay que destacar que solo tuvieron acceso a cubrir estos traslados los medios de propaganda del gobierno. Los periodistas de medios independientes no hemos tenido acceso a datos sobre esta cárcel. Todo lo que se sabe sobre la misma es a través de información extraoficial. Sabemos que allí hay ocho módulos de 32 celdas, en las que se pretende que estén confinados entre 80 y 100 reos, estamos hablando de un total de entre 20 y 22 mil. En cada módulo también hay dos celdas de castigo que no tienen entrada de luz, es prácticamente una cárcel de máxima seguridad", comenzó explicando Lemus.

La periodista explicó que en dicho país se encuentran las pandillas llamadas la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, que han mantenido el control territorial de las comunidades. Por esta razón, según explicó, el Gobierno ha empezado una lucha contra ellas, "o por lo menos eso es lo que hace ver públicamente".

"Investigaciones periodísticas han revelado ha mantenido un pacto debajo de la mesa, al igual que los gobiernos anteriores. El año pasado, en marzo, hubo un fin de semana violento, en el que las pandillas asesinaron alrededor de 80 personas en tres días. Según han revelado las investigaciones periodísticas, esto fue porque se rompió el pacto con el Gobierno. Frente a esto, este último reaccionó con un régimen de excepción que se ha extendido 10 veces", relató a este medio.

En este sentido, la especialista detalló que "la población en general se siente más segura" con dicha medida, la cual caratuló como "popular". "Pero también está la otra parte, se han llevado a personas que no tienen nada que ver con las pandillas bajo el régimen de excepción. Y como este no da la oportunidad de tener una defensa en las primeras audiencias, la misma va a pasar seis meses o un año dentro de una cárcel. Esto es lo que ha llevado a muchas muertes dentro de las cárceles, porque las personas que obviamente no pertenecen al grupo de pandilleros no resisten", dijo.

La figura de Bukele

"Nayib Bukele es una figura popular que tuvo sus inicios en la política en el partido FMLN, con el rompimiento del mismo, creó el suyo. Él se vendió como una opción fuera de los dos partidos más fuertes del país. Se presentó con un discurso que promovía la eliminación de las pandillas responsables de violaciones, asesinatos" relató la periodista.

Según analizó en la entrevista, "la gente cansada de la corrupción, tanto de derecha como de izquierda, dio la oportunidad a esta nueva opción política. A pesar de su popularidad, ha tenido acciones concretas dictatoriales, por ejemplo ingresar con la Fuerza Armada a la Asamblea Legislativa, cuando debería ser un órgano aparentemente independiente".

"Por el momento, el gobierno tiene el control de todas las instituciones del Estado. Es bien difícil que a una persona que le violenten sus derechos humanos vaya a tener Justicia en este momento porque ninguna institución le va a responder", expresó.

Finalmente, la periodista contó que desde que se instaló el régimen de excepción, el presidente puso en reserva total los datos estadísticos de los indicadores de la violencia. "No hay datos de homicidios, feminicidios, desapariciones, solamente tenemos lo que el Gobierno pone en su cuenta de Twitter, hay poca transparencia en el uso del dinero público. No sabemos cuál fue el presupuesto para la construcción de dicha cárcel", cerró.