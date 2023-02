Juan Venturino: "Francisco debería ser escuchado por los líderes del mundo"

Cada día que pasa crece la incertidumbre en todo el mundo, por un lado, si Rusia va a atacar nuevamente a Ucrania y seguir sumando muertos civiles; y, por el otro, la insistencia de Estados Unidos de meterse en el asunto, lo que puede generar una nueva guerra mundial.

El profesor Juan Venturino es experto en análisis internacional y MDZ dialogó con él sobre este tema tan preocupante para la paz entre los pueblos a un año de este conflicto que no tiene en el tiempo próximo alguna solución posible

-En estos días se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿En qué cambió el mundo en estos últimos doce meses?

-El mundo claramente cambió para peor, efectivamente estamos viviendo una gran guerra convencional y ya no está más esa amenaza latente de armas de destrucción masiva. Ya no es más un mundo bipolar, para entrar en uno multipolar donde se dividen de alguna manera entre el discurso y el poder duro de las armas y obviamente los bienes más preciados, la energía, los commodities, y básicamente el tablero mundial, siento que estamos en un mundo más inestable que ayer y lleno de armamento de cada vez más poderosos y destructivos.

-¿Qué tiene que pasar para que Rusia decida no bombardear más a los ucranianos?

-En esta instancia de la guerra es difícil hacer futurología, y no nos vemos tentados a caer en ese tema, pero aparenta que no hay ninguna razón por la que Rusia dejara de bombardear a Ucrania, recordemos que su proceso de acercamiento a la OTAN y el hecho que haya sido un territorio anexado y que está justo en su frontera coloca de alguna manera a Rusia en una situación incómoda casi obligada de tener que atacar. Es muy difícil que esto vaya a modificarse, por lo menos de manera inminente y tiene que ver con el tablero de ajedrez mundial. En fin, no creo que suceda en el tiempo cercano, lamentablemente.

-A tu criterio, ¿cómo calificás el desempeño del Papa Francisco como líder de paz?

-El Papa Francisco es sin dudas, un actor de una enorme influencia respecto de sus palabras y como artífice por la paz, está claro que sus palabras no pasan inadvertidas a un lado y otro del planeta, y podríamos decir que es una de las personalidades más influyentes del mundo actual. Claramente su rol es preponderante, ha trabajado mucho por la paz, pero también es cierto que pedirle a él que se encargue de la paz en el mundo, cuando las principales potencias globales, no han dejado de invertir ni un solo dia en esta carrera armamentística que no ha cesado y que año a año recibe millones de dólares sin que haya por ahora ningún vestigio que nos haga pensar que esto va a tener freno. Sin embargo su discurso es un enorme compromiso, que debería ser escuchado entre los líderes del mundo.

-¿Favorece a la paz la participación de Estados Unidos, tome cartas en el asunto?

-Sin dudas es muy negativo que Estados Unidos tome cartas en este tema, porque confirma la hipótesis que Ucrania no estaba solo, deja en claro que está apoyada por la OTAN. Pone a Rusia y a Ucrania en una situación más pecaminosa, en el sentido que de alguna manera podría hablarse de una tercera y casi final guerra mundial. Si hay espacio para tal locura, por esto no tiene que ver ni con pasiones ni con estrategias, sino locura a escala global. La intervención de Estados Unidos, viene a lacerar y en todo caso corromper cualquier caso de solución inmediata porque en todo caso pone al mundo en dos bandos, oriente y occidente enfrentados y obviamente la situación se agrava, se convierte en un mundo mucho más oscuro. Juan Venturino, analista internacional

