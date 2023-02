Guerra de Rusia-Ucrania: el peligroso desenlace que alerta al mundo

Cerca de cumplirse el primer aniversario de la Guerra de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin anunció la suspensión de la participación de su país en el tratado de desarme nuclear New Start, que limita los arsenales de ojivas nucleares de Rusia y Estados Unidos, entre otras medidas, lo que ha generado preocupación mundial. El analista internacional Claudio Fantini analizó dicho conflicto y advirtió que el mundo “nunca había estado tan cerca de una guerra nuclear”.

“La decisión de Vladimir Putin, está dentro de las amenazas que ya llevan tiempo, desde que empezó a complicarse la invasión a Ucrania, y a tener claro que los objetivos que se habían planteado no eran tan fáciles de alcanzar. Al ver la masividad de potencias de Occidente a la resistencia en Ucrania, lo que está haciendo es blandir la amenaza nuclear”, argumentó el especialista.

En este sentido, la suspensión del cumplimiento del tratado, según Fantini puede leerse como una nueva amenaza de recurrir a los arsenales nucleares, para dirimir este conflicto. “En materia de arsenales nucleares hay que recordar que la superioridad es rusa, quien tiene misiles y ojivas atómicas. Superando a la OTAN y a Estados Unidos”, agregó.

“Nunca el mundo estuvo tan en riesgo de una guerra nuclear, ni siquiera se compara la crisis de los misiles en 1962. En este caso las posibilidades de negociación sin que una de las partes salga abiertamente derrotada son mucho más difíciles. Si Rusia se queda con una porción significativa de lo que desde la década del 50’ en la era soviética, era territorio de Ucrania, va a ser un triunfo de Rusia. Y el problema es que la OTAN no puede permitir que Vladimir Putin salga con una victoria, y a la vez no tiene salida si no es con una victoria", agregó.

Además sostuvo que en Ucrania las fuerzas armadas “le dan para resistir heroicamente”, esto deja en claro, según el especialista, que sin el apoyo de armamentos que tuvo desde la OTAN, desde el primer momento, la resistencia de Ucrania hubiera durado pocos meses.

“Rusia a la vez no tiene una superioridad militar que le permita aplastar a la resistencia ucraniana, pero si la tiene en los arsenales nucleares. Esta guerra ya no afecta solamente a Ucrania o a las potencias que integran la OTAN. Afecta al mundo entero. Por eso creo que es tan grave esta nueva señal de Vladimir Putin suspendiendo la participación de Rusia en el New Start”, cerró.