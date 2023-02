De quién procede la primera propuesta de paz que Rusia "examina" considerar

El vicecanciller ruso, Mikhail Galuzin, afirmó que el Kremlin está "examinando" la propuesta de paz para el conflicto en Ucrania presentada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y elogió la "política equilibrada" de Brasilia en el conflicto.



“Tomamos nota de las declaraciones del presidente de Brasil sobre el tema de una posible mediación, para encontrar formas políticas de evitar una escalada en Ucrania y corregir errores de cálculo en el campo de la seguridad internacional con base en el multilateralismo y considerando los intereses de todos los actores", dijo Galuzin en una entrevista con la agencia de noticias rusa TASS.



"Estamos examinando las iniciativas, principalmente desde el punto de vista de la política equilibrada de Brasil y, por supuesto, teniendo en cuenta la situación sobre el terreno", agregó.



En ese sentido, el funcionario ruso subrayó que el punto de vista de Brasil es importante y calificó al país sudamericano como "un socio estratégico" para Rusia, con el que Moscú está interactuando "de manera constructiva" en los Brics, el G20, Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde el país tiene un asiento como miembro no permanente.



Galuzin también señaló que Moscú celebraba que el Gobierno de Lula no suministre municiones a Ucrania, pese a la presión de Estados Unidos, a la que también se opuso el presidente de Colombia, Gustavo Petro.



"Me gustaría enfatizar que Rusia valora la posición equilibrada de Brasil en la actual situación internacional, Brasil rechazó las medidas coercitivas unilaterales tomadas por Estados Unidos y sus satélites contra nuestro país y se negaron a suministrar armas, equipo militar y municiones al régimen de Kiev”, manifestó.



A finales de enero, Lula se declaró partidario de crear un grupo para mediar un acuerdo de paz en el conflicto en Ucrania, una propuesta que planteó por teléfono a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y en persona al canciller alemán, Olaf Scholz, quien lo visitó en Brasilia.



"Brasil no quiere tener ninguna participación, ni indirecta, porque creo que en este instante del mundo deberíamos estar buscando quién puede ayudar a encontrar la paz entre Rusia y Ucrania", afirmó en una conferencia de prensa junto a Scholz, en la que defendió la creación de "un G20 para la guerra de Ucrania" con China, India o Indonesia como posibles miembros.



El mandatario brasileño compartió también su iniciativa con Joe Biden el pasado 10 de febrero en Washington, a quien le planteó la necesidad de encontrar "socios capaces de construir un grupo de negociadores que ambas partes puedan entender y poner fin a esta guerra".



"Hablé con el presidente Biden lo que ya había hablado con el presidente Macron y el canciller alemán, Olaf Scholz, sobre la necesidad de crear un grupo de países que no estén involucrados directa o indirectamente en la guerra de Rusia contra Ucrania para que podamos encontrar posibilidades de hacer la paz", declaró entonces.