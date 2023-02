Más de 30 países solicitaron la prohibición para atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de París 2024

Francia, país anfitrión, es uno de los países que ha solicitado al COI la prohibición de atletas con banderas rusas y bielorrusas, indicando que esta solicitud se debe a "la guerra de elección no provocada e injustificable de Rusia, facilitada por el Gobierno de Bielorrusia".



"Si bien reconocemos la autonomía de los organismos deportivos, dada la invasión de Ucrania y su devastación en curso, acordamos que la propuesta del COI de explorar un camino de regreso a la competencia para atletas rusos y bielorrusos plantea muchas preguntas e inquietudes", reza un comunicado conjunto.



Los países firmantes han subrayado que "en Rusia y Bielorrusia el deporte y la política están estrechamente entrelazados". "Tenemos grandes preocupaciones sobre cuán factible es para los atletas olímpicos rusos y bielorrusos competir como 'neutrales', bajo las condiciones del COI de no identificación con su país, cuando están financiados y apoyados directamente por sus estados", indicaron.



Asimismo, mostraron su "clara preocupación" por los "fuertes vínculos y afiliaciones entre los atletas rusos y el Ejército ruso", rechazando que estén realizado discriminación por motivos de nacionalidad.



"Mientras no se aborden estos problemas fundamentales y la falta sustancial de claridad y detalles concretos sobre un modelo de "neutralidad" viable, no estamos de acuerdo en que los atletas rusos y bielorrusos puedan volver a competir", continuó la misiva.



El ministro de Deportes de Rusia, Oleg Matytsin, arremetió a principios de febrero contra las exigencias de los políticos internacionales de vetar a los deportistas rusos en los Juegos Olímpicos de París de 2024, calificando de "absolutamente inaceptable" que los gobiernos estén intentando influir en el COI.



El organismo deportivo confirmó el mes pasado su intención de mantener las sanciones contra funcionarios estatales y gubernamentales rusos y bielorrusos de cara a los Juegos del año que viene en la capital francesa, pero añadió que estudiaría la posibilidad de que los atletas de ambas naciones compitieran bajo una bandera neutral.



A pesar de las críticas generalizadas a la postura del COI, algunos organismos deportivos ya permiten a rusos y bielorrusos competir bajo bandera neutral, incluido el tenis, aunque el año pasado hubo la polémica por el veto que instauró Wimbledon, el único de los cuatro 'Grand Slams' que impidió su participación.