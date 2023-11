Caso Marset: cómo continúa el escándalo político en Uruguay

El escándalo político por la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset derivó en la renuncia de cuatro representantes del gobierno. El revuelo abierto en Uruguay por el ocultamiento de datos a la Justicia, que involucra a funcionarios del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, ya está golpeando el sistema político uruguayo a gran escala.

Lucas Silva, periodista uruguayo, explicó la causa en MDZ Radio 105.5 FM. En primer lugar, brindó un contexto respecto al principal implicado: "Sebastián Marset es un narcotraficante uruguayo de 33 años, es de una generación distinta a la de los grandes capos del narcotráfico. Es un tipo más vinculado a otro tipo de negocio, utiliza mucho las criptomonedas para el lavado de activos, está vinculado al fútbol, tiene cosas más de millennial".

"Al mismo tiempo, es una persona que tiene un tipo de cobertura específica que aún se está investigando Nosotros ahora estamos siguiendo este escándalo, en primera instancia, él cae preso en Dubái y, a partir de ahí, arranca la historia de que Uruguay le hace el pasaporte falso y logra salir de la cárcel", agregó.

Además, argumentó que "tenés dos planos para analizar, uno político en cuanto a las renuncias de la cúpula del Ministro del Interior y Cancillería a raíz del trámite del pasaporte, y el otro institucional que deja un indicio muy claro de todo el caso Marset en cierto nivel de penetración del narcotráfico, tanto en la política como en el Estado. Hasta ahora, en Uruguay es realmente novedoso todo esto porque hay una negación permanente del uruguayo de que acá esas cosas no suceden, y este es un caso que te está mostrando que la situación es grave".

"Hay que tener cuidado con tipos pesados como Sebastián Marset, estamos hablando de alguien que está perseguido por la DEA, Interpol, Europol y no lo pueden agarrar. Esa persona infiltró el Estado uruguayo, es la verdad y nos cuesta verlo porque interpela la manera en que nos vemos y cómo nos ven", sentenció.

El reportero afirmó que "el Gobierno uruguayo le terminó tramitando este pasaporte para salir de Dubái en tiempo récord, todo eso se está conociendo en estos días a partir de comunicaciones y porque también hubo una guerra en la interna del Gobierno que permitió que esas cosas se conocieran. Ya hubo una interpelación el año pasado y hay cosas que en ese momento se ocultaron. De hecho, estas caídas de los ministros es por información nueva que circuló a partir de la semana pasada".

"Hay una primera causa vinculada al trámite del pasaporte y ahora hay una segunda causa vinculada a lo que se hizo para evitar que se conozcan detalles de cómo se entregó el pasaporte. Hoy la Fiscalía va a definir quién agarra esa segunda causa, pero el problema institucional que estamos teniendo es que esa causa llegue seguramente al presidente", sumó explicando el procedimiento judicial del caso.

Por último, sobre la postura de Luis Lacalle Pou, argumentó: "Él hizo una conferencia el sábado, respondió pocas preguntas, no aclaró mucho de su nivel de participación en este esquema. No dio muchos detalles de cuánto sabía de estos presuntos delitos que se cometieron, porque estamos hablando de destrucción de pruebas y de borrar chats que no se querían mostrar. En su defensa, dijo que este problema lo resuelve políticamente".

