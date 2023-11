Escocia: fracasa la justicia póstuma para mujeres acusadas de brujería

Durante los siglos que van del XVI al XVIII, se estima que unas 4.000 mujeres fueron asesinadas en Escocia, luego de ser acusadas de brujería, logrando confesiones bajo torturas, que llevaron a sus ejecuciones. A la luz de la visión actual, fue un espeluznante ejemplo de violencia de género.

La situación empeoró en el siglo XVI, hasta que en el siglo XVIII fue derogada la ley de brujería en Gran Bretaña, incluyendo, naturalmente a Escocia.

En su momento, The Sunday Times publicó que, en 2022, "la parlamentaria escocesa Natalie Don presentó una propuesta de proyecto de ley para indultar a miles de personas, la gran mayoría de ellas mujeres, que fueron condenadas y ejecutadas en Escocia bajo la Ley de Brujería de 1563. El proyecto también buscaba garantizar que fueran reconocidas como víctimas de un error judicial. En su opinión, no impartir justicia póstuma a las miles de perseguidas era prolongar la misoginia".

El proyecto causó revuelo y tuvo apoyo social, de colectivos feministas escoceses y hasta de la entonces ministra principal del país, Nicola Sturgeon, del Partido Nacional Escocés. No obstante, el proyecto, se sabe ahora, fue archivado por el Gobierno de Escocia.

Según el medio del Reino Unido, la razón de llevarlo a archivo "habría sido la reorganización en sus filas, luego de que Sturgeon dimitiera de su cargo y como líder del partido en marzo pasado y Don fuera nombrada como ministra de la Infancia del entrante ministro principal, Humza Yousaf".

En esta línea, The Times explicó que, un portavoz oficial dijo que "la decisión de Don de unirse a la nueva Administración dejó sin patrocinador al proyecto de ley. Por norma parlamentaria, los ministros escoceses no pueden promover proyectos de ley de los diputados. Además, los ministros no tienen planes de legislar en esta área".

Ahora bien, si bien la decisión es un hecho, aporta Rt, "Claire Mitchell, una reconocida defensora penal que dirige la campaña Brujas de Escocia, aseguró haber recibido el apoyo de todos los partidos políticos para revivir la legislación e informó que están comprometidos en encontrar un reemplazo a Don como impulsora".

Se verá, entonces, si el proyecto vuelve a la luz.

Video: la brujería en la Edad Media

