El maravilloso tesoro arqueológico hallado en Italia

Una estatua de mármol de casi dos metros que representa a Apolo joven con un lagarto ha sido descubierta en las antiguas termas de San Casciano (centro), donde ya tuvo lugar el excepcional hallazgo de 24 esculturas de bronce en perfecto estado de conservación tras casi dos mil años enterradas en el barro, reveló hoy el ministerio italiano de Cultura.



El Apolo, que ha sido hallado en pedazos, algunos de los cuales, como los brazos y partes de la cabeza, aún no han sido recuperados, es una copia de un original en bronce del griego Praxíteles, uno de los más renombrados escultores clásicos.



Y junto a la estatua también se han descubierto también una ofrenda de piedra con una inscripción bilingüe y muchos pequeños objetos de bronce, terracota e incluso cristal.

Se trata de un descubrimiento "extraordinario" a cargo del responsable de las excavaciones, el profesor de Jacopo Tabolli, de la Universidad para Extranjeros de Siena, que abre nuevas perspectivas sobre la cotidianidad del santuario y sobre la relación de Dios con el cuidado de la salud.



"Las excavaciones de San Casciano revelan nuevas maravillas que atestiguan la fuerza de la historia. Ya hemos comprado el edificio que albergará un maravilloso museo. Gracias a quienes con pasión y dedicación están trabajando en este gran proyecto", escribió el ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, en sus redes sociales.



En los últimos meses, al ampliarse el perímetro de las excavaciones en el yacimiento, lo que en un principio parecía un pequeño edificio sagrado se ha convertido en un gran templo con el pórtico adornado con cuatro columnas y la parte central con la gran vasija parcialmente cubierta por un podio adornado con grandes estatuas, una de las cuales era quizás la del joven Apolo.



Tabolli destacó que esta joya construida, en total continuidad de culto, sobre un antiguo y pequeño altar etrusco, es una prueba del "valor sagrado que se daba al agua caliente de la fuente, que se sentía precisamente como una divinidad que brotaba de la tierra".



El hecho de que el Apolo se haya encontrado a pedazos no responde a "un accidente", sino que la estatua "se rompió deliberadamente y luego se tiró justo en el momento del cierre definitivo del sitio, en el siglo V d. C", señaló a la agencia Ansa el director de la excavación, Emanuele Mariotti..



Los arqueólogos llevan años excavando en San Casciano, en la provincia de Siena, que todavía en la actualidad es famosa por sus aguas y baños termales, lo que ha permitido reconstruir estas termas, fundadas por los etruscos y que los romanos convirtieron después en un monumental complejo consagrado al asueto pero también al culto de los dioses.



El santuario, con sus estanques, terrazas inclinadas, fuentes, altares, existió al menos desde el siglo III a. C. y permaneció activo hasta el siglo V d. C. cuando, en época cristiana, fue clausurado y sellado con enormes columnas de piedra.



En sus aguas se ha encontrado un sinfín de objetos y ofrendas a la divinidad, aunque el mayor hallazgo tuvo lugar hace un año, cuando 24 estatuas de bronce en perfecto estado, exvotos y otros objetos, pero también 5.000 monedas de oro, plata y bronce, fueron recuperadas del barro en lo que se consideró uno de los descubrimientos más significativos de la historia antigua.