Israel evacúa su población en 24 comunidades cercanas a Gaza

El Ejército israelí anunció hoy que sus tropas comenzaron a evacuar a los residentes de 24 comunidades cercanas a Gaza que permanecen en sus viviendas, varias de ellas liberadas por el Ejército tras ser ocupadas ayer por el movimiento islamista Hamás en un ataque sorpresa que ha dejado ya más de 500 muertos en Israel.

"Las comunidades adyacentes a la valla de seguridad están siendo evacuadas actualmente y, según la evaluación de la situación, se pidió a los civiles que evacuaran sus hogares", informó un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El Ejército publicó una lista de esas 24 localidades, todas ubicadas en los alrededores de Gaza. Estas son Nahal Oz, Nir Am, Mefalsim, Kfar Aza, Gevim, Or Haner, Ivim, Netiv HaAsara, Yad Mordechai, Karmia, Zikim, Kerem Shalom, Kisufim, Holit, Sufa, Nirim, Nir Oz, Ein Hashlosha, Nir Yitzhack, Be'eri, Magen, Re'im, Sa'ad and Alumim.

Varias de estas comunidades fueron liberadas por las tropas israelíes en las últimas horas tras haber sido total o parcialmente ocupadas por milicianos de Hamás que se infiltraron durante el ataque sorpresa de este sábado, que desencadenó una sangrienta guerra en la zona.

Sin embargo, todavía hay combates entre milicias palestinas y tropas israelíes en una decena de puntos dentro de Israel, donde el Ejército ha abortado varios intentos de penetrar al país por parte de milicianos, incluido por mar.

Este anuncio llega poco después de que el portavoz del brazo armado de Hamás comunicara el envío de nuevos combatientes y más armamento a territorio israelí para fortalecer a las fuerzas que se están enfrentando con el Ejército.

Hasta el momento, el Ministerio de Sanidad israelí informó que 2048 personas están recibiendo tratamiento médico en hospitales israelíes producto de este ataque, incluyendo 20 en estado crítico y 330 con heridas graves.

El Ejército israelí ha revelado las identidades de 42 de sus soldados fallecidos y la policía de 30 de sus agentes, cifras que irán aumentado a medida que se informa a sus familiares. A estos se suman decenas de personas capturadas en Israel y llevadas a territorio gazatí, de los que no sabe cuántos están muertos.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza ha informado de 313 fallecidos en la Franja -incluyendo 20 niños- y 1990 heridos producto de los ataques aéreos israelíes en Gaza, que no han cesado desde ayer.

Un portavoz militar israelí señaló que la cifra de palestinos muertos en Gaza supera los 400 y que a ellos se suman varios cientos de palestinos muertos en Israel alcanzados por las tropas del Ejército tras infiltrarse desde el enclave.

En las últimas horas, las milicias de Gaza continuaron lanzando cohetes hacia Israel mientras que el Ejército israelí siguió enfrentándose con combatientes palestinos que cruzaron la valla de separación y penetraron distintas comunidades israelíes de la zona fronteriza.

El Ejército informó además la creación de un comando conjunto entre distintas fuerzas de seguridad y de inteligencia para esclarecer la situación de las personas "desaparecidas y secuestradas" para así poder también ofrecer información a quienes desconocen el paradero de familiares con los que han perdido contacto.