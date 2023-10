Hallazgo arqueológico milenario: buscaban un aro y apareció un tesoro

Singular descubrimiento: mientras hurgaba en su jardín, una familia de Noruega produzco un hallazgo arqueológico particularmente llamativo.

Se trata de un tesoro vikingo, que consta de un par de reliquias de unos 1.200 años de antigüedad. Según publican medios, el tesoro vikingo fueron encontrado en la isla noruega de Jomfruland.

La familia que ahora es parte de la arqueología noruega se llama de apellido Aasvik y han indicado que usó un detector de metales para encontrar un arete perdido en el jardín.

Según Live Science, los arqueólogos consideran que "los dos broches de bronce, que en su día estuvieron bañados en oro, datan de la época vikinga (793-1066 d.C.). El enterramiento descubierto parece ser la tumba de una mujer de una aristocrática familia vikinga. Jomfruland es una isla remota de la costa sureste de Noruega, con una mayoría de casas vacacionales y unos 75 residentes permanentes. Se trata del primer hallazgo antiguo de este tipo en la isla, lo cual es significativo porque sugiere que había gente viviendo en la zona en aquella época".

Aporta el sitio Rt que "el artefacto de mayor tamaño hallado en la tumba es un broche ovalado pareado, que la mujer pudo llevar en el vestido. La segunda joya, de forma redonda al igual que la primera, está decorada con intrincados grabados con imágenes de animales y motivos que indican que se fabricó en el siglo IX".

Y cierra considerando que los hallazgos "están en buen estado, ya que se descubrieron en un patio y no en un campo que se arara periódicamente. Aún no se sabe si se llevarán a cabo nuevas excavaciones, ya que parece tratarse de un enterramiento que, si no hay amenaza de destrucción, no debería ser perturbado".

Video: así laboran los arqueólogos

LiveScience, Rt, Inah, Youtube.