El G7 acuerda un código de conducta para los desarrolladores de IA

Los países del G7 acordaron hoy un código de conducta para las empresas e instituciones que desarrollen sistemas de inteligencia artificial (IA), dirigido a mitigar riesgos derivados de esta tecnología como la desinformación y la vulneración de la privacidad, la propiedad intelectual y la gestión de los recursos humanos.

Según se ha difundiido, el G7 acordaró un código de conducta para bajar los peligros derivados de esta tecnología. Los líderes del Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) respaldaron este lunes el conjunto de orientaciones para el sector de la inteligencia artificial bautizado como el "Proceso de IA de Hiroshima", según informó la presidencia nipona de turno.



Esta hoja de ruta aspira a promover el desarrollo de sistemas de IA "seguros y fiables" a nivel internacional y a "gestionar sus riesgos", según la declaración conjunta, que también llama a todos los actores del sector de la IA a comprometerse a su cumplimiento.



El G7 destaca el "potencial innovador y transformador" de los sistemas avanzados de IA, y en particular, de modelos generativos como el bot de conversación ChatGPT, y al mismo tiempo reconoce la necesidad de "proteger a los individuos, la sociedad y los principios compartidos", además de "mantener a la humanidad en el centro".



Para ello, el Grupo de los Siete puso en marcha el pasado mayo en la cumbre de Hiroshima (oeste) una iniciativa que ha derivado en la elaboración de once principios para empresas y organizaciones involucradas en el desarrollo de sistemas de IA.



Entre las medidas recomendadas figura contar con la supervisión de observadores independientes en todas las fases de desarrollo y salida al mercado de las IA, y de que sus creadores detecten posibles riesgos de uso indebido y corrijan esas vulnerabilidades.



De cara a una mayor transparencia de estos modelos, se pide a los desarrolladores informar de forma pública sobre las "capacidades y limitaciones" y los "dominios de uso apropiado e inapropiado" de sus sistemas.



También se llama a poner en marcha "mecanismos de autentificación" como pueden ser la creación de "marcas de agua" digitales que permitan a los usuarios identificar los textos, imágenes o vídeos generados por inteligencias artificiales.



Estas orientaciones serán revisadas de forma periódica cuando sea necesario "para adaptarse a la rápida evolución de la tecnología" y en consultas con los actores implicados, según la declaración conjunta.



Además de invitar a las firmas e instituciones del sector a seguir este código de conducta, los países del G7 "acelerarán el proceso para desarrollar un marco de políticas" para promover la implementación del Proceso de Hiroshima, lo que incluirá "la cooperación basada en proyectos".



El Grupo de los Siete también fomentará el cumplimiento de esta hoja de ruta a través de la cooperación y consulta con diferentes organismos internacionales como la Alianza Global sobre Inteligencia Artificial (GPAI, de sus siglas en inglés), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y con actores públicos y privados, así como con países que no forman parte del G7.

Video: de qué se trata la inteligencia artificial

Dpa, MuyInteresante, Youtube.