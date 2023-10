Israel forma un gobierno de emergencia con un gabinete de guerra mientras Gaza se queda sin electricidad

Israel anunció este miércoles la formación de un gobierno de emergencia en el que participará el principal partido de la oposición para manejar sus operaciones de guerra con Hamás, mientras continúan los masivos bombardeos israelíes contra Gaza.

Según la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, también se establecerá un “gabinete de gestión de la guerra” con tres miembros.

Estos son el propio Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el exministro de Defensa Benny Gantz, un veterano general que hoy lidera un partido opositor minoritario.

En el gabinete de emergencia participará Yair Lapid, el líder de la oposición que precedió a Netanyahu como primer ministro hasta finales del año pasado, así como otros dos altos cargos en calidad de observadores.

El gobierno conservador israelí busca con ello crear un frente unido junto a sus principales rivales políticos en esta situación de emergencia.

Quedan excluidos del mando de las operaciones militares los miembros de extrema derecha de la coalición de Netanyahu, entre ellos el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

Los bombardeos israelíes están causado una gran destrucción en Gaza. Foto: Getty Images

La creación del gobierno de emergencia y el gabinete de guerra supone que "no se promoverán proyectos de ley ni decisiones gubernamentales que no afecten a la conducción de la guerra", según una declaración de Netanyahu y Gantz.

Además, mientras dure el conflicto, todos los nombramientos de altos cargos se prorrogarán automáticamente.

La medida llega como respuesta a la brutal ofensiva armada de Hamás desde el sábado, que ha acabado con la vida de más de 1.200 personas.

El gobierno de Israel ha expresado su voluntad de destruir por completo a Hamás y está trasladando sus tropas a las inmediaciones de la Franja de Gaza, donde tiene su base la organización islámica radical.

Desde el sábado, el ejército israelí ha lanzado ataques sobre objetivos en Gaza, derribando más de 1.000 edificios y causando la muerte de más de 1.000 personas, entre las que han cerca de 300 niños. La falta de electricidad amenaza el funcionamiento de los hospitales en Gaza. Foto: Getty Images

Gaza, en la oscuridad

Israel también ha impuesto un estado de sitio sobre la franja, cortando los suministros de electricidad, combustible, alimentos, bienes y agua a sus aproximadamente 2,3 millones de habitantes.

La única central eléctrica de Gaza se quedó sin combustible, por lo que el suministro se cortó en todo este territorio, según sus autoridades.

Esto significa que sus habitantes dependen de generadores para obtener electricidad y de reservas de combustible para hacerlos funcionar.

Kamal Mashharawi, residente de Gaza, habló con la BBC desde un refugio subterráneo en el que se concentraban 45 personas.

"Es muy difícil: no tenemos agua, no tenemos Internet, no tenemos electricidad", afirmó.

Además, la ausencia de internet impide a los ciudadanos de Gaza comunicarse entre ellos para conocer la situación de sus familiares y allegados.

Los continuos bombardeos israelíes están generando un creciente pánico y desesperación en Gaza.

Los bombardeos han forzado a miles de personas a huir de sus hogares y se estima que el número de desplazados desde el 7 de octubre es de al menos 200.000, cerca del 10% de la población.

Unos 175.000 desplazados se están refugiando en 88 escuelas de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA), según informó este miércoles la organización.

“Las escuelas de la ONU en Gaza que sirven de refugio desde el 7 de octubre están a su máxima capacidad”, le dijo a BBC Mundo Juliette Touma, directora de comunicaciones de la UNRWA, que tiene su base en Jordania.

“Algunas familias se han refugiado también en otras instalaciones de la UNRWA”, agregó.