Carpe diem: hace días batió un récord mundial con 104 años y hoy murió

Con 104 años, cuando le preguntaban a Dorothy qué le quedaba por hacer en su larga vida, ella respondía que le faltaba volver a saltar en paracaídas. Y lo hizo, en su historia de vida, como inspiración para los adultos mayores.

El 1 de octubre, Dorothy Hoffner, de Chicago, Estados Unidos, se dio el gusto de lograr el récord Guinness de la persona de mayor edad en saltar en paracaídas. Lo logró desde una altura de 4.100 metros, contradiciendo las recomendaciones para afrontar al vejez.

Ahora, Dorothy ha vuelto a ser noticia en el mundo, pero, lamentablemente, por su fallecimiento, según ha confirmado hace horas la agencia Ap. La anciana murió durante la noche del domingo al lunes.

"La anciana fue encontrada sin vida en la mañana del lunes por el personal de la comunidad de viviendas para personas mayores donde residía, informó un amigo cercano, Joe Conant, agregando que aparentemente murió mientras dormía. El pasado 1 de octubre, Hoffner realizó un salto de paracaídas en tándem desde 4.100 metros de altura en el centro Skydive Chicago", publicó la agencia.

Cuando le preguntaron, luego del salto, su impresión, a los 104 años fue: "la edad es solo un número".

Ya antes, a los 100 años, la mujer había saltado, hace días, volvió a hacerlo, según ella, no para batir un récord, sino por la experiencia: "no lo hice por ningún otro motivo que no fuera el querer hacer paracaidismo".

Ahora, se busca garantizar que el Libro Guinnes de los Récords "certifique a título póstumio a Hoffner como la paracaidista de más edad del mundo. El récord actual fue estableció en mayo de 2022 por la sueca Linnea Ingegard Larsson, de 103 años", aporta Rt.

Video: el último salto de Dorothy Hofner

ApNews, Rt, Youtube, Wikipedia.