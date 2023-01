Quién es Dinorah Figuera, la médica que reemplazó a Juan Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional opositora de Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015 ha nombrado una nueva directiva, poniéndole fin de manera oficial a la era de Juan Guaidó.

La también llamada Asamblea de la oposición, que existe en paralelo a la Asamblea oficialista, designó este jueves como su nueva presidenta a la exdiputada Dinorah Figuera del partido político Primero Justicia, quien ejercerá el cargo desde España, donde vive exiliada.

La semana pasada, la oposición venezolana destituyó a Juan Guaidó, quien había sido la figura principal de la fracturada oposición venezolana desde 2019, y eliminó el "gobierno interino" después de considerar fraudulenta la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018.

Estados Unidos y otros gobiernos occidentales habían respaldado a Guaidó como "presidente interino".

"Hoy asumo comprometida la Presidencia de la legítima AN, un camino que exige ser recorrido en unidad, donde lo social y los derechos humanos de todos los venezolanos en una Venezuela deprimida serán un principal bastión y la lucha indeclinable por la libertad nuestro norte", tuiteó Figuera poco después de su nombramiento.

Pero, ¿quién es la nueva presidenta de la Asamblea Nacional opositora y cuál será su labor?

De orígenes humildes a la Asamblea

Dinorah Figuera fue dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV), de donde egresó en 1991 como médica cirujana.

Entre 1993 y 1996, como militante del partido La Causa Radical que ahora está inhabilitado, fue subsecretaria del Municipio Libertador de Caracas, durante la gestión de Aristóbulo Istúriz, quien fue una gran figura política durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Criada en un barrio humilde del oeste de Caracas y sobreviviente de cáncer, Figuera es secretaria general adjunta del partido opositor Primero Justicia y tiene un perfil mucho más bajo que su predecesor, Juan Guaidó.

"¿Quién se iba a creer que esa mujer que viene de Catia, que ha luchado, que ha acompañado a los gremios hoy va a presidir un Parlamento tan importante?", aseguró la caraqueña en Twitter. Fuente: GETTY IMAGES

Guaidó se despidió de la presidencia interina criticando la falta de unidad de la oposición venezolana

Figuera fue electa diputada por Caracas para el período 2010-2015 y por el estado Aragua, en el centro-norte del país, en el año 2015.

En enero de 2021 fue nombrada presidenta de la comisión de Tecnología e Innovación de la Asamblea.

Hoy con 61 años vive en la ciudad española de Valencia, donde se dedica a cuidar a personas mayores debido a su incapacidad de ejercer como médico en el país europeo.

Una Asamblea liderada por mujeres

La exdiputada no es la única líder que legislará desde el exilio.

De hecho, Marianela Fernández, del partido Un Nuevo Tiempo, y Auristela Vásquez, de Acción Democrática, fueron designadas como primera y segunda vicepresidenta de la Asamblea opositora, respectivamente, y también viven en el extranjero.

Según medios venezolanos, una de las principales tareas de la directiva en el exilio será nombrar la Comisión para la Protección de Activos, decidir la renovación o ratificación de la junta ad hoc de Pdvsa Holding y la del BCV (Banco Central de Venezuela), que enfrentan procesos legales en Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente.

"Recibimos una Asamblea Nacional con diatriba y conflicto. Yo vengo de haber recuperado mi salud luego de un cáncer muy agresivo. Yo he dado testimonio de ser una mujer valiente que trabaja en unidad", aseguró Figuera en sus primeras declaraciones tras ser designada como presidenta del parlamento opositor para el período 2023-2024. Fuente: GETTY IMAGES

Dinorah Figuera en una protesta en marzo de 2017, en Caracas, de la que tuvo que ser evacuada después de que la policía la rociara con gas pimienta

"Todos los que estamos aquí tenemos que apostarle a la unidad por Venezuela y por la democracia", agregó.

Antes de abandonar el país, Figuera asegura que era acosada por el Sebin, el organismo de inteligencia del gobierno de Venezuela.

"Con mucha frecuencia, yo tenía al Sebin frente a mi casa, llegaron a poner dos tanquetas del Ejército y siempre fui objeto de persecución y agresión por parte de colectivos", cuenta en un relato publicado en la página de la Asamblea Nacional.

"Todo el tiempo recibía amenazas de muerte (...) Un día, recibí una llamada urgente de un compañero diputado que me decía que me fuera inmediatamente para una embajada, porque me estaba buscando el Sebin".

Afirma que tuvo que esconderse en la Embajada de Francia en Caracas con su hija por alrededor de 10 días hasta que pudo salir de Venezuela.

"Nuestra lucha no es por un cargo"

La eliminación del "gobierno interino" de Juan Guaidó en diciembre pasado fue aprobada con 72 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones de los exdiputados de la oposición.

La decisión desmanteló la estrategia apoyada por Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos y europeos durante los últimos cuatro años para promover la salida del mandatario Nicolás Maduro, y le dio inicio a una nueva etapa con las elecciones presidenciales de 2024 en el horizonte.

Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela en enero de 2019, tras desconocer la legitimidad de las elecciones de mayo de 2018 en las que Maduro resultó electo para un segundo mandato.

Este jueves, el líder opositor se despidió del cargo de "presidente interino" reprochando la eliminación de esta figura y la falta de unión de la oposición. Fuente: GETTY IMAGES

La falta de unidad de la oposición venezolana puede beneficiar al presidente Nicolás Maduro en las venideras elecciones presidenciales

"Nuestra lucha no es por un cargo", afirmó Guaidó, denunciando que sus compañeros de oposición habían "golpeado lateralmente" a la Constitución al abolir la figura del presidente interino.

"No se puede dejar un vacío de poder", insistió.

La oposición venezolana tiene previsto organizar este año unas elecciones primarias, de las que debe salir el candidato que afrontará al chavismo en los comicios presidenciales de 2024.

Pero a pocos meses de los comicios, algunos analistas creen muy probable que la oposición llegue fracturada, lo cual beneficiaría al gobierno de Nicolás Maduro.

Tras su elección al mando de una Asamblea Nacional electa hace ocho años, Figuera tendrá una misión aún más difícil: tratar de unir a la oposición venezolana antes de las primarias.