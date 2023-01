La nueva petición de Volodimir Zelenski ante el temor de otra ofensiva rusa

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó su intención de reforzar la seguridad del país con ayuda de sus socios para frenar las intenciones de Rusia de pasar a una nueva etapa ofensiva en la guerra en primavera, como vienen pronosticando desde hace semanas varias agencias de inteligencia occidentales.



"Ucrania y nuestros socios harán todo lo necesario para garantizar que las intenciones de Rusia de pasar a una nueva etapa de la ofensiva con el objetivo de vengarse fracasen", aseguró el mandatario de Ucrania en su mensaje vespertino a la población del país.



En concreto, Zelenski se refirió a la necesidad de una coalición de tanques, en la que espera que se involucren "tantos países como sea posible", para tener éxito en el campo de batalla frente a Rusia.



Así, recalcó la urgencia de que los Estados que decidan colaborar con Ucrania proporcionen lo que puedan. "Algunos países pueden proporcionar capacitación, algunos pueden proporcionar municiones. Necesitamos trabajar juntos", insistió el presidente de Ucrania.



En este sentido, advirtió del peligro de los intentos de Rusia de lograr el éxito en la guerra con ayuda de mercenarios del grupo privado armado Wagner, motivo por el que han urgido a sus aliados el abastecimiento de carros armados.



"Todos los días tienen nuevos grupos de soldados de personal, o vemos un aumento en el número de 'wagnerianos'. Toda esta información fue procesada por nuestro Ejército. Y el pedido a los socios de fortalecer nuestras Fuerzas Armadas se basó en esta información", sostuvo Zelenski.



El presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, había señalado el pasado 19 de enero la posibilidad de que Rusia iniciara una ofensiva a gran escala esta primavera debido a que los objetivos estratégicos de Moscú "no han cambiado".



"Esa es la razón por la que es probable que los rusos opten por una próxima ofensiva. No es algo que sepamos con certeza. Pero eso se basa en la suposición de que si no han cambiado sus objetivos estratégicos, lo más probable es que lo próximo que suceda en la primavera sea una nueva ofensiva", reflexionó después de una conferencia de prensa tras la reunión de jefes del Estado Mayor de la Defensa aliados.