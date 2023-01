Donald Trump volvió a insultar a una de las mujeres que lo acusa de violación

El expresidente estadounidense Donald Trump calificó en una comparecencia judicial de "pirada" a la periodista y escritora E Jean Carroll, quien lo denunció por una violación supuestamente perpetrada hace 30 años.



Trump aseguró en un testimonio por video que la acusación es falsa y amenazó con demandar a Carroll, que sostiene que éste la agredió en un probador del centro comercial Bergdorf Goodman de Nueva York.



La transcripción de la declaración de Trump en octubre salió ahora a la luz tras decretarse el fin del secreto judicial.



El tribunal neoyorquino calificó además de "absurdo" el doble intento de Trump de solicitar la desestimación de las denuncias de Carroll por violación y falso testimonio, informó la agencia de noticias Europa Press.



El juicio será en abril.



"Ella dijo que le hice algo que jamás sucedió. No pasó nada. No sé nada de esta pirada", dijo Trump, al tiempo que criticó la denuncia por ser "un timo absoluto" que vinculó con el hecho de que Carroll "estaba promocionando un libro barato" publicado en 2019 y en el que revela la agresión.



"La voy a demandar cuando esto termine. Eso es lo que quiero", añadió.



Trump declaró cuando se publicó el libro que no es lo "políticamente correcto" decir que "no es mi tipo".



"Me acusa de violación. No tengo ni idea de quién es (...). Me acusa de violación, lo peor que se puede hacer, la peor acusación", dijo en 2019.



"Está enferma. Es una enferma mental", declaró en la CNN.



"En realidad dijo que le encantó. ¿Ok? (...). De hecho creo que dijo que fue sexy, ¿verdad? Dijo que fue muy sexy haber sido violada. ¿No lo dijo?", añadió.