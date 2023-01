Conmoción en París: seis heridos tras un ataque en una estación de tren

Al menos seis personas fueron levemente heridas con arma blanca hoy en la céntrica estación de tren Gare du Nord de París por un hombre que fue detenido, en un episodio que en principio no tendría motivaciones políticas, indicó una fuente policial.



A las 6:45 (hora local), en la estación del Norte, la más grande de Europa, un hombre agredió con un cuchillo a varias personas, indicó la fuente a la agencia de noticias AFP.



La agencia francesa asegura que son seis los heridos, pero otros medios de comunicación, como la agencia de noticias Europa Press y el diario francés Le Figaro, mencionan cinco.



La Policía indicó que entre los heridos se encuentra un agente.



Las víctimas fueron atendidas rápidamente por los servicios de emergencia y el agresor fue herido de bala cuando fue detenido y se encuentra grave.



El sospechoso aún no fue identificado, ya que no tenía documentos encima, pero, según Le Figaro, declaró llamarse Amine M. y tendría treinta y tantos años.



Las circunstancias del ataque aún no están claras. No se sabe si se trató de una pelea o de un acto de carácter terrorista, si bien esta última posibilidad es la menos mencionada por las autoridades.



La fiscalía de París ya abrió una investigación.



El ministro del Interior, Gérald Darmanin, agradeció en un tuit a las fuerzas policiales por "su reacción valiente y eficaz".



Darmanin se dirigió por la mañana a la estación, junto a la alcaldesa de París Anne Hidalgo y el prefecto de la Policía Laurent Nuñez.



La empresa estatal ferroviaria SNCF explicó que los heridos fueron evacuados de la estación poco después de que los servicios de emergencia llegaran al lugar del ataque.



La zona fue acordonada, mientras que el servicio de trenes funciona con normalidad.