El Reino Unido no pudo realizar su primer lanzamiento espacial

El primer lanzamiento espacial de Reino Unido fracasó luego de que el cohete presentase una "anomalía" que no le permitió poner en órbita nueve satélites.



"Parece que tenemos una anomalía que nos ha impedido alcanzar la órbita. Estamos evaluando la información", anunció la compañía Virgin Orbit en la red social Twitter.



La empresa indicó que compartiría detalles más adelante y que el equipo "ha vuelto sano y salvo a la estación Cornwall".



La aeronave habría volado a 10.600 metros de altura sobre el Océano Atlántico, donde lanzó el cohete que contenía nueve satélites, con intención de ubicarlos en el espacio.





Matt Archer, director de Espacio Comercial de la Agencia Espacial de Reino Unido, explicó que la primera etapa del lanzamiento fue "exitosa", ya que fue "como se esperaba", mientras que la segunda tuvo una "anomalía de algún tipo", según declaró a la cadena británica ITV News, citada por la agencia Europa Press.



"No sabemos qué es eso y nuevamente habrá una investigación en los próximos días para resolverlo, pero efectivamente no alcanzará la altitud que requiere para desplegar los satélites", agregó Archer.



El director de la Agencia añadió que, aunque la misión no tuvo éxito, han "demostrado" que se pueden hacer lanzamientos, por lo que "nuevamente todo está listo para hacer otro en el futuro".



Virgin Orbit trató de conseguir un hito al intentar poner en órbita el primer cohete espacial desde el continente europeo, ya que actualmente solo una decena de países tienen capacidad de ponerse en órbita desde su propio territorio.



Este lanzamiento había creado expectación en el país, de hecho miles de personas se habrían trasladado a Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, para presenciar el momento del lanzamiento, concluyó Europa Press.