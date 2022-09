La amenaza del Estado Islámico ante la escalada de protestas en Irán

El Poder Judicial de Irán amenazó con no mostrar "ninguna clemencia" con los manifestantes, tras nueve días de protestas en todo el país por la muerte de una joven bajo la custodia de la policía de la moral, en las que murieron más de 40 personas.



El jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, subrayó la necesidad de "actuar con decisión y sin clemencia" contra los principales instigadores de los "disturbios".



El sábado, el presidente Ebrahim Raisi -que es el funcionario electo de mayor jerarquía pero tiene varias instancias de autoridades religiosas no electas por encima de él- pidió a la policía actuar con "firmeza" ante las manifestaciones que sacuden el país.



La TV estatal dijo que 41 manifestantes y policías murieron en protestas que estallaron luego de la muerte de Mahsa Amini, la semana pasada, tras ser arrestada por la rama de la policía que vela por el cumplimiento de las normas de moral islámicas.



Amini, de 22 años, fue detenida en Teherán por presuntamente llevar mal puesto el velo con que las mujeres deben cubrirse la cabeza y el pecho en Irán y otros países islámicos.



Perdió la consciencia en la comisaría y murió tres días después en un hospital al que llegó en coma. La policía dijo que tuvo un infarto de miocardio, pero su familia descree y señala que no tenía antecedentes cardíacos, y que apenas tenía 22 años.



Las protestas están siendo lideradas por mujeres y secundadas por sectores reformistas de Irán, que abogan por una relajación de la naturaleza religiosa del Estado, y derivó en llamados a derribar a los clérigos no electos que gobiernan el país.



La policía reportó unas 700 detenciones y el Gobierno, que denunció que las manifestaciones están organizadas e incitadas por países hostiles, pidió a la Justicia que procese rápidamente a los responsables de disturbios.



El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, afirmó que el uso "desproporcionado" de la fuerza contra quienes protestan en Irán es "inaceptable".



En apoyo al movimiento que estalló tras la muerte de Amini, el sábado se celebraron protestas en distintos países de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Francia, España, Chile e Irak.



Paralelamente, las autoridades volvieron a convocar concentraciones en defensa del hiyab y los valores conservadores.



La cancillería iraní acusó a Estados Unidos, enemigo jurado de Irán, de tener un rol en las protestas y advirtió que "los esfuerzos por violar la soberanía de Irán no quedarán sin respuesta".



Además, dijo que medios publicados en el Reino Unido en farsi, la lengua que se habla en Irán, crearon una "atmósfera hostil" hacia el país y convocó al embajador británico en Teherán para protestar por eso.



El ministerio agregó que también convocó al embajador de Noruega por comentarios "injerencistas" del presidente del Parlamento de ese país, Masud Gharahjani, quien comentó la situación de las protestas en el país en su cuenta de Twitter.



El ministro del Interior iraní, Ahmad Vahidi, dijo que esperaba que la "justicia procese rápidamente a los principales autores y líderes de los disturbios".



Este domingo se llevaron a cabo mítines progubernamentales, y el evento principal tuvo lugar en la plaza Enghelab (Revolución) en el centro de Teherán, donde los manifestantes demostraron su apoyo a las leyes obligatorias sobre el velo.



Las expresiones contrarias al gobierno son las mayores protestas en Irán desde una ola a fines de 2019 por un aumento del precio de la nafta. Aquellas fueron severamente reprimidas y dejaron 230 muertos según un balance oficial. Amnistía Internacional dijo que fueron más de 300.



Una ONG de exiliados iraníes con sede en Oslo, Noruega, y llamada Iran Human Rights (IHR) asegura que al menos 54 personas han muerto en la represión de las protestas por la muerte de Amini.



Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Estados Unidos, 17 periodistas han sido detenidos desde el inicio de las protestas.



En Irán, las mujeres deben cubrirse el pelo y el cuerpo hasta debajo de las rodillas y no deben llevar pantalones ajustados o con agujeros, entre otras cosas.



El principal partido reformista de Irán exhortó al Estado a levantar la obligación para las mujeres de llevar velo en público y liberar a los detenidos. En las protestas varias mujeres quemaron sus velos. Decenas más grabaron videos cortándose el pelo.



Amnistía Internacional acusó a las fuerzas de seguridad de "disparar deliberadamente con munición real contra los manifestantes", y pide "una acción internacional urgente para poner fin a la represión".



Internet ha estado interrumpido desde el jueves pasado, y WhatsApp e Instagram seguían bloqueados. NetBlocks, un sitio con sede en Londres que supervisa los bloqueos de Internet en todo el mundo, también informó que Skype estaba bloqueado.