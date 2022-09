Ucrania persiste en exigir a Alemania más armas y carros de combate

El primer ministro de Ucrania, Denis Shmigal, ha insistido una vez más a las autoridades de Alemania que les proporcionen más armas y carros de combate modernos para hacer frente a las tropas de Rusia, antes de su llegada a Berlín este fin de semana.

"Necesitamos un cambio en la filosofía detrás de las entregas de armas. Con eso quiero decir que también se deben entregar tanques modernos", ha reclamado Shmigal a la agencia DPA antes de su visita a Berlín este fin de semana.

"Esperamos que Estados Unidos suministre tanques Abrams y que Alemania suministre tanques Leopard 2. Estos son los tanques modernos que Ucrania necesita en el campo de batalla", ha subrayado.

A pesar de que ningún otro país europeo ha suministrado este tipo de sistemas militares a Ucrania, este país insiste en pedir tanques de batalla y vehículos de combate de infantería a Alemania, cuya opinión pública se ha mostrado cautelosa ante cualquier forma de intervención militar extranjera.

Se espera que Shmigal llegue a Berlín este sábado y sea recibido por el canciller alemán, Olaf Scholz, el domingo. El primer ministro ucraniano será el miembro del Gobierno del presidente Volodímir Zelenski de más alto rango en visitar la capital alemana desde que Rusia invadió Ucrania hace poco más de seis meses.

"Estamos luchando por la paz. No creo que uno pueda cansarse de luchar por la paz. Todos estamos en el punto de mira de este régimen. Tenemos que unirnos y luchar juntos por la libertad en Europa", ha expresado.

"Alemania ha hecho un inmenso progreso en lo que respecta a las entregas de armas a Ucrania", ha destacado Shmigal haciendo referencia a la reticencia mostrada en un primer momento por Berlín de suministrar armamento.

No obstante, ha insistido nuevamente que no es suficiente para repeler y contrarrestar los ataques de las fuerzas rusas y ha pedido a Alemania que no solo envíe más armas lo antes posibles, sino además que ofrezca su apoyo en foros como el Fondo Monetario Internacional (FMI), o la Comisión de la Unión Europea para ayudar a evitar una hiperinflación económica en Ucrania.

