El peligro latente sobre el derretimiento del hielo de la Antártida

Investigadores de la Universidad de Stanford han identificado un proceso que hasta ahora no se había considerado en toda su magnitud, que podría tener un efecto significativo en el derretimiento de la capa de hielo de la Antártida y la subida del nivel del mar.



Usando modelos numéricos de capa de hielo, los coautores del estudio probaron hipótesis sobre si el inicio de tal deshielo podría conducir a una pérdida significativa de hielo dentro de un período de 100 años.



Se refieren al deshielo del lecho, conocido como deshielo basal, en la interfaz de la tierra y la capa de hielo de kilómetros de espesor sobre ella, según una investigación publicada por la revista Nature Communications y reproducida por la agencia de noticias DPA.



El nuevo estudio identifica áreas de la capa de hielo que actualmente no están perdiendo grandes cantidades de masa, pero que podrían estar preparadas para igualar algunos de los mayores contribuyentes al aumento del nivel del mar, como el glaciar Thwaites, si se descongelaran.



La Antártida tiene aproximadamente el tamaño de los Estados Unidos, y las regiones susceptibles comprenden un área mayor que California.



"No se puede suponer necesariamente que todo lo que está actualmente congelado permanecerá congelado", dijo el autor principal del estudio, Dustin Schroeder, profesor asociado de geofísica.



"Estas regiones -dijo- pueden ser contribuyentes potenciales subestimados".



Las simulaciones se basaron en trabajos teóricos recientes que muestran que el deshielo basal podría ocurrir en escalas de tiempo cortas.



Descubrieron que desencadenar el deshielo provocó una pérdida de masa en regiones de la capa de hielo que generalmente no están asociadas con la inestabilidad y las contribuciones del nivel del mar en esa escala de tiempo.



"Realmente ha habido poco o ningún trabajo a nivel continental que analice el inicio del deshielo, esa transición de hielo congelado a hielo en el punto de fusión, donde un poco de agua en el lecho puede hacer que el hielo se deslice", dijo la autora principal del estudio, Eliza Dawson.



"Estábamos interesados en saber lo grande que podría ser el efecto del deshielo y qué regiones de la capa de hielo eran potencialmente más susceptibles", señaló.



Debido a la ubicación y las condiciones extremas de la Antártida, la información sobre la capa de hielo es escasa, y aún se sabe menos sobre la tierra bajo su fachada congelada.