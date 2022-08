Zelenski acusa a Amnistía Internacional de justificar los ataques rusos a Ucrania

Haciendo referencia a un ataque ruso perpetrado en las últimas horas en la ciudad de Toretsk -y en el que murieron ocho personas-, Zelenski aseguró en su mensaje diario a la población ucraniana que no vio informes tan "claros y oportunos" de algunos organismos internacionales sobre los "crímenes cometidos por terroristas rusos".



"Respecto a este (el ataque a Toretsk) y a otros miles de crímenes cometidos por terroristas rusos, no vemos informes claros y oportunos. Hemos visto un informe completamente diferente de Amnistía, que lamentablemente intenta amnistiar Rusia y trasladar la responsabilidad del agresor a la víctima", aseveró.



Zelenski recalcó que no existe ninguna condición bajo la cual se pueda justificar un ataque ruso a Ucrania, y aseguró que "no se puede tolerar" que una organización realice un informe equiparando "a la víctima con el agresor".



"Casi 200 edificios religiosos han sido dañados o destruidos. Casi 900 instituciones médicas. Más de 2.200 colegios. El Ejército ruso no se ha detenido antes de atacar incluso a los monumentos a las víctimas del Holocausto, y no hay informes al respecto por alguna razón. Es inmoral", agregó el jefe de Estado.



En este sentido, Zelenski sostuvo que "quien amnistía a Rusia y crea artificialmente un contexto informativo" justificando los "ataques terroristas", no se da cuenta de que les está ayudando.



"Y si estos son informes manipuladores, entonces compartes la responsabilidad por la muerte de personas con ellos", añadió.



AI denunció ayer jueves a primera hora que las tropas ucranianas están realizando tácticas de combate que ponen en peligro la vida de civiles y que violan el Derecho Humanitario al operar frecuentemente en zonas residenciales, incluidos hospitales y escuelas.



La secretaria general de AI, Agnés Callamard, advirtió a Ucrania de que "estar en una posición defensiva no exime al Ejército ucraniano de respetar el Derecho Internacional humanitario". Para la organización, hay evidencias de que el Ejército ucraniano ha lanzado ataques "desde áreas residenciales pobladas y se han establecido en edificios civiles en 19 pueblos y aldeas de las regiones".



Más tarde, la propia Callamard se manifestó al respecto del revuelo que ha causado el informe, y acusó a los "'mobs' y 'trolls' de las redes sociales" de estar "atacando las investigaciones de Amnistía Internacional".



"Esto se llama propaganda de guerra, desinformación y mal-información. Esto no mellará nuestra imparcialidad y no cambiará los hechos", manifestó la secretaria general de Amnistía Internacional en su perfil de la red social Twitter.