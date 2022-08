La insólita prohibición de la Justicia de Brasil para las elecciones presidenciales

El Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) decidió por unanimidad prohibir la portación de armas en las inmediaciones de los colegios electorales y de los edificios de la Justicia Electoral en todo el país en las dos vueltas de las próximas elecciones presidenciales.

Esta prohibición tendrá una duración total de cuatro días durante la celebración de cada jornada electoral -comprende las 48 horas anteriores a la apertura de los colegios electorales, el día de la votación y el día de después-, que tendrán lugar el 2 y el 30 de octubre.



La decisión del TSE tuvo lugar después de que lo solicitara el diputado federal del Partido de los Trabajadores (PT) Alencar Santana.



Según Santana, "las elecciones son el corazón mismo de la democracia" y, por ello, la prohibición de la presencia de personas armadas en los colegios electorales pretende proteger el ejercicio del sufragio de cualquier amenaza, concreta o potencial, independientemente de su origen.



"Si esto no está permitido ni siquiera para los agentes de seguridad pública, aun cuando estén de servicio, no tendría el más mínimo sentido admitir la presencia o permanencia de civiles armados en o cerca de los colegios electorales, aunque solo sea por el grave riesgo que representan para la ciudadanía", añadió el diputado.



En un comunicado, el Inspector General de Justicia Electoral, el ministro Mauro Campbell Marques, destacó que la decisión no va más allá de lo que ya trae la disciplina jurídica brasileña.



"Estamos aquí para dar un punto más de tranquilidad, de apaciguamiento al electorado en el momento de las elecciones. Eso es lo que está haciendo la Corte, cumpliendo con su deber constitucional y legal", manifestó el juez.



El próximo 2 y 30 de octubre los brasileños están llamados a acudir a las urnas para elegir al próximo presidente del país, todo ello en el marco de unas elecciones marcadas por la polarización que generan los dos principales candidatos, el actual presidente, Jair Bolsonaro, y el expresidente Luiz Inácio "Lula" da Silva.