Los polémicos videos filtrados de la primera ministra de Finlandia

Filtraron un video de la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, y se generó una polémica en el país. En las imágenes se la ve bailando y celebrando con amigos en lo que parece una reunión privada.

Las imágenes fueron publicadas por el medio Iltalehti y en ellas, se ve a la premier de 36 años bailando con amigos. Entre sus acompañantes se puede ver a dos cantantes y a una presentadora de televisión de Finlandia.

En los videos no se registraron actividades ilegales, sin embargo, fue duramente criticada por los políticos opositores. Por el momento no se conoce cuándo fueron tomadas las imágenes, además, no hay informaciones que señalen que esté violando algún tipo de restricción sanitaria.

Los videos filtrados de la premier han generado una grieta en la sociedad finlandesa. Los jóvenes la han apoyado, pero la oposición la cuestionó duramente.

Marin habló este jueves y se defendió de las críticas: "Son imágenes privadas que no estaban destinadas a hacerse públicas". La primera ministra dijo estar decepcionada por la filtración.

"No tengo nada que ocultar y no hice nada ilegal", agregó. Además, dijo que esa noche tomó bebidas alcohólicas e informó que no consumió drogas.

Por último, Sanna Marin espera que la gente entienda que es su tiempo libre y agregó: "Vivimos en una democracia".