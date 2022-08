La grave acusación de Donald Trump al FBI tras el allanamiento en su mansión

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump acusó hoy al FBI de robar sus pasaportes durante el allanamiento que realizaron agentes del organismo la semana pasada en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.



"¡Vaya! En la redada del FBI en Mar-a-Lago, me robaron mis tres pasaportes (uno caducado), junto con todo lo demás", escribió Trump en la red social Truth Social.



El expresidente republicano añadió que "esto es un asalto a un oponente político a un nivel nunca visto" en su país, según la agencia de noticias Europa Press.



A su vez, calificó la actuación del FBI de "tercermundista".



Trump pidió que el FBI le devolviese los documentos incautados durante el allanamiento, alegando que los agentes se llevaron material confidencial y protegido por las relaciones abogado-cliente.



"Me acabo de enterar de que el FBI, ahora famoso por el registro en Mar-a-Lago, se llevó cajas de material con el privilegio abogado-cliente y también otro material ejecutivo, que son conscientes de que no deberían haberse llevado", dijo Trump.



El FBI se llevó 11 lotes de documentos clasificados durante el registro de la semana pasada en la mansión que Trump tiene en Florida, en virtud de una orden que facultaba a los agentes para incautarse documentos supuestamente clasificados.



El exmandatario alega que él mismo desclasificó los documentos sospechosos.