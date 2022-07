Biden criticó a Trump por no haber impedido el ataque al Capitolio de 2021

"Los valientes agentes del orden fueron víctimas de un infierno medieval durante tres horas, chorreando sangre, rodeados de matanza, cara a cara con la multitud enloquecida que creía las mentiras del presidente derrotado", aseguró Biden en una conferencia de una organización de jefes policiales afroestadounidenses.

"Durante tres horas, el derrotado expresidente de Estados Unidos vio cómo sucedía todo, sentado, en la comodidad del comedor privado junto al Despacho Oval", afirmó, en alusión al tiempo que Donald Trump estuvo siguiendo los acontecimientos a través de Fox News sin hacer nada, desde las 13.07 hasta las 16.17, según acaba de poner de relieve la comisión investigadora de lo sucedido.

"La policía fue heroica ese día. A Donald Trump le faltó valentía para actuar", sostuvo Biden, y agregó: "No se puede estar a favor de la insurrección y de la policía. No se puede estar a favor de la insurrección y de la democracia. No se puede ser proinsurrección y proestadounidense".

LA Times

Sus críticas a Trump se hacen eco de la conclusión del comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El pasado jueves ese comité acusó al expresidente en horario de máxima audiencia de haberse negado a parar o condenar la violencia.

Biden elogió a la policía en un momento en el que los republicanos le reprochan el aumento de la violencia en el país y a pocos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que se estima que el Partido Demócrata saldrá perjudicado.