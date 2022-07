Occidente castiga a Rusia y esto contesta el inmutable Vladimir Putin

Muchos ya hablan del efecto búmeran que las sanciones que impone Occidente a Rusia está generando. La economía de Rusia se mantiene en pie y, en cambio, comienzan a tambalear los sistemas económicos de los sancionadores. De hecho, los rusos venden ahora más petróleo, que antes de la guerra.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este lunes que las sanciones occidentales no harán retroceder a Rusia decenios en su desarrollo, como auguran sus oponentes, y recalcó que es imposible aislar el país.



"Está claro que no podemos desarrollarnos al margen de todo el mundo. Pero no será así. En mundo actual es imposible levantar un enorme muro con un compás. Es simplemente imposible", dijo Putin en una reunión telemática del Consejo de desarrollo estratégico y proyectos nacionales.



Putin subrayó que contra Rusia "se emplean hoy de manera intencionada no simplemente restricciones, sino prácticamente el cierre total al acceso a productos extranjeros de alta tecnología".

Efe, ElPaís, Euronews, Youtube.