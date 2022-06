Irán ya tiene uranio enriquecido para fabricar tres bombas nucleares

Las autoridades de Israel han afirmado que Irán cuenta con suficiente uranio enriquecido como para fabricar tres bombas nucleares, si bien Teherán ha indicado en todo momento que no busca hacerse con este tipo de arsenal, en medio de las tensiones en las conversaciones para intentar reactivar el acuerdo nuclear de 2015.

Fuentes oficiales citadas por el diario israelí 'Yedioth Ahronoth' han mostrado su preocupación por las cantidades de uranio enriquecido al 60 por ciento con las que cuenta Irán y han recordado que el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) indicó en su informe de la semana pasada que Irán cuenta con más de 3.800 kilogramos de uranio enriquecido.

"A partir de las declaraciones públicas, parece que Irán está empezando a sentir la presión por la próxima decisión del OIEA", han manifestado, en referencia a la próxima reunión de la Junta de Gobernadores del organismo internacional sobre el programa nuclear de Irán.

"La Junta de Gobernadores del OIEA votará una decisión para pedir a Irán que cumpla sus compromisos, pero sin criticar al régimen iraní", han adelantado.

En este sentido, han expresado el deseo del Gobierno de Israel de que, tras la votación en el OIEA, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas considere imponer nuevas sanciones a Irán, incluso "en el largo plazo". "Irán no ha podido responder a las preguntas inquisitivas del organismo de la ONU", han recalcado, antes de agregar que Teherán "ha sido pillado mintiendo al intentar explicar sus acciones".

Por otra parte, estas fuentes han incidido en que el presidente estadounidense, Joe Biden, se ha comprometido con el primer ministro israelí, Naftali Bennett, que no retirará a la Guardia Revolucionaria iraní de la lista de organizaciones terroristas. "Israel y Estados Unidos se dirigen a una política coordinada", ha zanjado.

El director general del OEIA, Rafael Grossi, denunció el lunes que Irán "no ha dado explicaciones técnicamente creíbles" sobre tres ubicaciones no declaradas en el marco de su programa nuclear. "A menos que Irán dé explicaciones técnicamente creíbles para la presencia de partículas de uranio de origen antropogénico en Turquzabad, Varamin y Marivan e informe al OIEA de todas las ubicaciones del material nuclear o el equipamiento contaminado, la agencia no puede decir que las declaraciones de Irán sean correctas o completas", dijo.

De esta forma, manifestó que "los problemas sobre las salvaguardas relacionados con estos tres lugares siguen pendientes" y añadió que "al igual que en el pasado, para que el OIEA esté en una posición de dar garantías de que el programa nuclear es totalmente pacífico, la agencia sigue dispuesta a retomar contactos con Irán sin más retrasos para resolver estos asuntos".

El Gobierno de Irán rechazó la semana pasada que el último informe del OIEA, que afirmó que Teherán "no ha aclarado" la existencia de material nuclear no declarado en tres de sus instalaciones, y subrayó que "no refleja la verdad" sobre las conversaciones bilaterales. "Irán entregó al OIEA respuestas por escrito a sus preguntas", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé.

