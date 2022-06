Cómo es la vida hoy en Ucrania, entre la cotidianeidad y los bombardeos

Ayer, Rusia preparó una nueva ofensiva contra Ucrania: bombardeó una zona residencial de Kiev. Esto sucedió horas antes del inicio de la cumbre del G7, que se llevará adelante en Alemania y en el cual el tema central será este conflicto bélico que el viernes cumplió 4 meses y que temen no concluya antes de fin de año.

En Uno Nunca Sabe habló Oleksandr Slychuk, politólogo y analista ucraniano, y contó que el objetivo de este ataque es de quedarse con la región este del Donbás. "Rusia ejecuta la estrategia del horror, para que la gente tenga miedo. Quiere hacernos rendir y esos bombardeos de anoche son señal clave: no ataca instalaciones industriales, sino plazas residenciales con civiles dentro", comenzó diciendo.

De todos modos, el entrevistado asumió que la sociedad ucraniana, "se acostumbró a vivir en guerra" y por lo tanto "aquí no hay pánico ni pensamiento en rendición, porque el proceso sigue. No tengo dudas de que el occidente, la OTAN y el G7 van a continuar con el apoyo a Ucrania".

Sobre lo ocurrido en las últimas horas, Slychuk mencionó que "el sábado Rusia lanzó 60 misiles contra todo Ucrania. Es un desastre, es imposible detectarlos todos". Y dijo además que este conflicto Bélico incluso "puede llegar hasta fin de año, porque Ucrania resiste con éxito".

"La sociedad está lista para lucha y para sufrir pérdidas. Acá hay un compromiso, sabemos que no hay otra manera de continuar la resistencia. Tenemos que presionar para que el régimen de Putin caiga", continuó.

Sobre el día a día en un país en conflicto bélico, Slychuk destacó que "esta guerra no es con disparos, sino bombardeos aéreos. Entonces cada día es una amenaza en el aire. Es importante no acercarse a bases militares, porque son los objetivos primeros de Rusia. Lo ideal es no vivir en Kiev, porque la capital es muy complicada y peligrosa".

"Ahora veo vehículos blindados, policía con ametralladores, accesos especiales a servicios públicos, los civiles no pueden movilizarse en la capital (en otras zonas sí), seguimos con toque de queda en la noche y ley marcial".

Finalmente, Slychuk contó que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tiene el 90% de apoyo de su pueblo. Es que "él sabe cómo acercarse a la gente, porque tiene una cara humana, no política, no existe una pared entre la sociedad y él. Por ejemplo, desde el inicio de la guerra Zelenski se quedó en la capital y él viaja al frente de forma clandestina al frente. Por supuesto que nadie sabe dónde está, pero después salen los videos. Eso es muy importante para los ucranianos", finalizó.