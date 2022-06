El jefe de la OTAN advierte que la guerra en Ucrania podría durar años

La guerra en Ucrania podría durar "años", advirtió el secretario general de la OTAN en una entrevista publicada hoy por el periódico alemán Bild en la que instó a los países occidentales a demostrar apoyo a Kiev mientras se prolongue.



"Tenemos que estar preparados para que esto dure años", dijo Jens Stoltenberg.



"No debemos desfallecer en nuestro apoyo a Ucrania, incluso si los costos son altos, no solo en términos de apoyo militar sino también en el aumento de los precios de la energía y los alimentos", agregó.



"Estos costos no son nada en comparación con los que pagan diariamente los ucranianos en la primera línea", ponderó el jefe de la alianza.



Stoltenberg añadió que si el presidente ruso Vladimir Putin lograra sus objetivos en Ucrania, como cuando anexó Crimea en 2014, "tendríamos que pagar un precio aún mayor", informó la agencia de noticias AFP.



En ese escenario, el secretario general instó a los países de la alianza a continuar con los envíos de armas a Kiev. "Con armas modernas adicionales, aumentaría la probabilidad de que Ucrania pueda repeler a las tropas de (Vladimir) Putin del Donbass", vaticinó.



Esa región del este de Ucrania actualmente se encuentra bajo el control parcial de las fuerzas rusas.