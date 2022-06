Archie Battersbee: el controvertido caso del niño con daño cerebral al que una jueza de Reino Unido permitió "desconectar" en contra de la voluntad de sus padres

El tratamiento que está recibiendo un niño británico que se encuentra en coma con daño cerebral debe suspenderse, según ha dictaminado una jueza británica en un caso que está causando polémica en Reino Unido.

Archie Battersbee, de 12 años, fue encontrado inconsciente en su casa en Southend, en el sureste de Inglaterra, el pasado 7 de abril.

Los médicos que lo tratan en el Royal London Hospital dela capital británica le dijeron al tribunal que era "muy probable" que el niño presente "muerte cerebral" y pidieron desconectarlo de su soporte vital.

La madre de Archie, Hollie Dance, ha dicho que se encuentra "destrozada" tras el fallo. La familia planea apelar la sentencia.

Archie sufrió daño cerebral durante un incidente en su casa, que su madre cree que pudo estar relacionado con un reto online.

Desde entonces, no ha recuperado la consciencia.

Discrepancias con el hospital

Los padres de Archie han discrepado desde un primer momento con las conclusiones del hospital, y han recibido el apoyo del Christian Legal Center, una organización cristiana.

"Estoy destrozada y sumamente decepcionada por el fallo del juez después de luchar durante semanas una batalla legal, cuando lo que quería era estar al lado de mi niño", ha asegurado la madre de Archie en un comunicado emitido tras conocerse la decisión judicial. Foto: HOLLIE DANCE

La madre de Archie asegura que no van a rendirse.

"Basar este juicio en una prueba de resonancia magnética y en que sea 'probable' que esté muerto, no es suficiente. Esta debe ser la primera vez que alguien haya sido declarado 'probablemente' muerto en base a una prueba de resonancia magnética".

Aseguró sentirse "asqueada" por que el hospital y el juez no hayan tenido en cuenta los deseos de la familia, y agregó que no creía "que a Archie se le haya dado suficiente tiempo".

"Su corazón todavía late, me ha agarrado la mano y, como su madre, sé que todavía está allí", dijo.

"Hasta que sea la voluntad de Dios, no aceptaré que se vaya. Sé de milagros en los que personas han regresado de una muerte cerebral".

"Tenemos la intención de apelar y no nos daremos por vencidos con Archie". Los abogados que representan al hospital habían solicitado al juez que decidiera qué medidas eran las mejores para Archie.

Durante una audiencia de tres días en la División de Familia del tribunal la semana pasada, los especialistas aseguraron que las diferentes pruebas realizadas al niño no habían mostrado una actividad una cerebral "perceptible".

"Irreversible"

En un fallo escrito, la magistrada Arbuthnot concluyó que Archie murió al mediodía del 31 de mayo, según las imágenes de resonancia magnética de ese día. Foto: HOLLIE DANCE/PA WIRE

Un tribunal británico ha dictaminado que Archie Battersbee está muerto y que se le debe retirar el soporte vital.

La jueza considera probado que la función del tronco encefálico ha cesado de forma irreversible.

"Doy permiso a los profesionales médicos del Royal London Hospital para que dejen de suministrar ventilación asistida a Archie Battersbee".

La magistrada también señaló que la devoción de la familia de Archie era "extraordinaria".

"Si Archie permanece con ventilación mecánica, el resultado probable para él es una muerte súbita, y las perspectivas de recuperación son nulas", dijo. "No puede disfrutar de la vida y su daño cerebral es irrecuperable. Su posición no va a mejorar. La desventaja de una muerte tan apresurada es la incapacidad de su querida familia para despedirse".

El juez dijo que, si no hubiera concluido que Archie estaba muerto, habría dictaminado que no era lo mejor para él continuar recibiendo tratamiento de soporte vital."Los pasos que he establecido anteriormente son legítimos", agregó.

Alistair Chesser, director médico de Barts Health NHS Trust, fundación que gestiona el hospital, dijo que sus "pensamientos y simpatías" estaban con la familia de Archie.

"De acuerdo con las directrices emitidas por el tribunal, nuestros médicos brindarán la mejor atención posible mientras se retira el soporte vital", aseguró Chesser.

Sin embargo, antes de iniciar ningún proceso, darán tiempo a la familia por si decide apelar el fallo.