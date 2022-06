Joe Biden lanzó una inesperada crítica contra el presidente de Ucrania

El presidente estadounidense, Joe Biden, criticó en las últimas horas que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, "no quiso escuchar" las advertencias de la Casa Blanca antes de que Rusia invadiera su país.



"Mucha gente pensó que estaba exagerando" al mencionar un ataque ruso contra Ucrania antes de que comenzara, declaró Biden en una recepción en Los Ángeles, realizada la noche del viernes para recaudar fondos para el Partido Demócrata.



"Pero sabía que teníamos información de que estaba ocurriendo. (El presidente ruso Vladimir Putin) iba a cruzar la frontera. No había ninguna duda y Zelenski no quería oírlo", dijo a los periodistas tras asistir al cierre de la Cumbre de las Américas.



Asimismo, el mandatario estadounidense acusó a Putin de "intentar borrar la cultura, no solo la nación" de Ucrania, de acuerdo a las declaraciones citadas por la agencia de noticias Europa Press.



En ese sentido, aseguró que su homólogo ruso considera la capital de Ucrania, Kiev, como "la sede de la madre Rusia"



Estados Unidos había empezado a advertir de los preparativos para un conflicto bélico en Ucrania mucho antes de que Putin anunciara una "operación especial", el nombre con el que el Kremlin denominó la invasión iniciada el 24 de febrero.



"Estamos en una ventana en la que una invasión podría comenzar en cualquier momento", apuntó el 10 de febrero el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.



El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, también justificó la alarma estadounidense en ese momento al aludir que Rusia había llevado a la frontera ucraniana a entre 100.000 y 130.000 soldados equipados "con fuerte arsenal y dispuestos alrededor de casi todo el país".