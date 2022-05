A 49 años de "Roe - Wade", la Corte de Estados Unidos podría anular el aborto legal

"Roe (vs Wade) fue un error flagrante desde el inicio. Consideramos que debe ser anulada. La Constitución no hace referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional. La conclusión ineludible es que el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la nación. Ha llegado el momento de acatar la Constitución y devolver el asunto del aborto a los representantes elegidos por el pueblo".

Esto lo expresó un juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos a través de un borrador dirigido a los otros integrantes del máximo tribunal de ese país, que lo hizo público el periódico Politico.com (fundado en 2007) y confirmado por la misma Corte como un documento auténtico que se distribuyó a principios de febrero, más allá de que el mismo no representa una decisión de la Corte ni la postura final de ninguno de sus miembros sobre los asuntos del caso, según informó BBC.

El documento fue escrito por el juez Samuel Alito y esto es lo que difundió Politico.com:

¿Qué implica este borrador? Un análisis elaborador por CNN indica que si existiese un consenso a favor del mismo, es decir, de anular el histórico fallo Roe contra Wade, de 1973, el aborto legal podría anularse o debilitarse significativamente a lo largo del territorio estadounidense, ya que hoy la situación es así:

26 estados cuentan con leyes que indican que tienen la intención de prohibir los abortos, según el Instituto Guttmacher.

9 estados tienen prohibiciones previas al caso Roe que podrían aplicarse si se anula el fallo.

13 estados tienen “prohibiciones desencadenantes”, lo que significa que el aborto se prohibirá casi de inmediato si el fallo Roe vs Wade ya no está en vigor.

Sin embargo, el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que promueve el aborto legal, consideró que los estados que lo decidan podrían seguir permitiendo legalmente el aborto aunque el tribunal anule el caso Roe contra Wade.

Tras conocerse la filtración del documento, el presidente Joe Biden se pronunció a favor del aborto legal y pidió que no se anule el fallo Roe vs Wade: "La justicia básica y la estabilidad de nuestra ley exigen que no se anule".

Interrogado sobre el documento divulgado, una vocera del máximo tribunal estadounidense dijo: "La Corte no tiene comentarios".

Fuentes: Telam, BBC, CNN y Politico.