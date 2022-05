"Me arrestaron por enfrentarme al responsable de la caída de las criptomonedas"

En el volátil mundo de las criptomonedas, se pueden crear y perder fortunas rápidamente. Pero la criptocaída de este mes de mayo ha sido particularmente devastadora para un hombre en Corea del Sur.

La repentina caída de dos monedas digitales a principios de mes sorprendió a los inversionistas y borró US$ 400.000 millones de dólares del valor de muchas otras criptomonedas, incluyendo a la más grande: bitcoin.

Ahora, personas que han perdido los ahorros de sus vidas en todo el mundo están pidiendo ayuda.

Un hombre desesperado fue arrestado luego de visitar la casa del esquivo empresario en el centro de la "criptocaída". Le contó a la BBC que su vida estaba hecha pedazos.

"Sentí que iba a morir", cuenta el streamer (corredor online) de criptomonedas conocido como Chancers. "Perdí bastante dinero en un corto periodo de tiempo. Cerca de US$2.4 millones de mis criptomonedas desaparecieron".

Chancers empezó a invertir en criptomonedas en 2017, y dice que se hizo rico en los últimos cinco años, a medida que crecía el valor del bitcoin y otras monedas digitales.

"Aquí en Corea yo estaba dentro del 1% en términos de mis finanzas. Pero debido a la caída, ahora estoy en problemas", le dijo a la BBC.

Chancers invirtió US$ 800.000 de su dinero en una ficha digital llamada Terra Luna en el peor momento.

Gran apuesta

Terra Luna obtuvo renombre en diciembre de 2021, cuando el valor de cada moneda comenzó a incrementar: de 5 a un máximo de 116 dólares en abril de este año.

Como muchas personas, Chancers hizo una gran apuesta en que la moneda iba a incrementar más.

Pero de repente, el 9 de mayo, colapsó, perdiendo el 99% de su valor en 48 horas.

Ahora, cada moneda de Terra Luna equivale a menos de 0,0002 dólares, o dos centésimas de centavo.

Venta de pánico

La caída de Terra Luna comenzó cuando su criptomoneda hermana, TerraUSD, perdió valor de repente, argumentan los expertos.

TerraUSD es lo que se conoce como una "moneda de precio estable", una ficha criptográfica que se supone debe prevenir grandes fluctuaciones en los valores. Las compañías que respaldan las monedas de precio estable tratan de asegurarse que se mantengan en paridad con activos como el dólar: que una ficha equivalga a un dólar, por ejemplo.

Pero cuando cayó el valor de TerraUSD, comenzó una venta de pánico y Terra Luna - enlazada de manera algorítmica con TerraUSD- cayó en picada de manera simultánea.

El resto del mundo de las criptomonedas vio la implosión con horror y retiraron miles de millones de dólares que respaldaban otras criptomonedas.

En el centro del caos está Do Kwon, un hombre reconocidamente tímido con los medios, quien fue el inventor del sistema Terra en el que se basaban ambas monedas.

Miles de personas acudieron al joven de 30 años en las redes sociales, buscando respuestas y un plan para salvar la situación.

Pero en su desesperación, Chancers decidió ir un paso más allá.

Iracundo al no poder comunicarse con Kwon, buscó el paradero en la red y encontró la dirección del criptomillonario en Seúl.

"Quería preguntarle por sus planes para Luna. Tuve una gran pérdida y quería hablar con él de manera directa", dice Chancers.

Así que el streamer atravesó su ciudad natal y tocó a la puerta de Kwon.

También decidió compartir su potencial confrontación con sus seguidores y transmitió el incidente a unas 100 personas que veían su canal AfreecaTV. Do Kwon ha sido un personaje elusivo y no ha dado entrevistas desde que sus monedas Terra colapsaran?

"Me entregué"

Se desilusionó cuando la esposa de Kwon abrió la puerta y le dijo que su marido había salido.

Lo peor estaba por venir. Cuando la policía fue alertada, lo arrestaron.

Los medios locales registraron el momento en el que llegó a la estación de policía para un interrogatorio.

"No traspasé la propiedad de Do Kwon. Pero según la ley en Corea, es ilegal ir allá para simplemente hablar. Yo no lo sabía", dice Chancers.

Chancers dice que muy seguramente enfrentará una multa y quedará con antecedentes penales que podrían dificultarle la vida.

"Es tan difícil", dice. "Perdí mucho dinero y ahora me está investigando la policía. Al principio era un funcionario público en Corea, pero si salgo culpable en este juicio, podría no poder volver al servicio público".

"En la cultura coreana, el problema mismo no es lo que importa sino es el hecho que haya causado un escándalo. Incluso tuve que disculparme públicamente como un pecador. No tenía idea que iba a ser así de grave. Es muy triste". Fuente: NEWS1

Chancers dice que a los empresarios de las criptomonedas no los están haciendo responsables de sus proyectos fallidos

Chancers se arrepiente de haber intentado hablar con Kwon directamente pero dice que a los jefes de las criptomonedas no los están haciendo responsables de los proyectos fallidos que afectan a tantas personas.

Se estima que casi 250.000 personas habían invertido en monedas Terra.

Chancers acusa a Kwon de no haberse comunicado lo suficiente públicamente durante y desde el colapso de las monedas. Ahora las describe como un "engaño".

Kwon dice que ni él ni su empresa han hecho dinero de la caída de las monedas Terra.

"Las compañías mueren"

El viernes, la policía surcoreana dijo que estaba investigando su empresa, Terraforma Labs, y medios locales aseguraron que el equipo conjunto de investigación de crímenes financieros y de seguros se estaba enfocando en la caída de las monedas.

Antes de comenzar Terra, en 2020, se ha reportado que Kwon estuvo detrás de otra criptomoneda fallida, Basis Cash.

Una semana antes de la caída de Terra, le dijo a un canal de cripto en YouTube: "El 95% [de las monedas] van a morir. Pero también es fuente de entretenimiento ver compañías morir".

Justo antes de que su creación de US$ 60.000 millones comenzara a implosionar, le escribió a sus casi un millón de seguidores en Twitter: "Amo el caos".

Durante los tres días que siguieron, en una cadena de mensajes en Twitter, lanzó plan tras plan para rescatar las monedas, llamando a la comunidad Terra a que "tenga paciencia" y se "mantenga fuerte". Fuente: GETTY IMAGES

Kwon lanzó un comunicado en Twitter pidiendo "paciencia" a la comunidad que había invertido en Terra

Pero el 13 de mayo, concedió que el plan de rescate había fallado, escribiendo en Twitter: "Tengo el corazón roto por el dolor que les ha traído mi invento a todos ustedes".

Ahora Kwon ha concebido un plan controversial para resucitar la moneda Terra Luna.

Pero reconocidas figuras en la comunidad cripto han criticado su estrategia.

Changpeng Zhao, director ejecutivo de la compañía de intercambio cripto Binance, describió el plan de Kwon como "una ilusión".

Billy Markus, cofundador de la popular criptomoneda dogecoin, también fue mordaz, escribiendo en Twitter: "Mi recomendación es que dejen de tratar de traer nuevas víctimas para financiar a las víctimas anteriores y que abandonen el espacio para siempre".

Ni Kwon ni Terraform Labs respondieron cuando se le solicitaron sus comentarios para este reportaje.