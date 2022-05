Rusia da al mundo la noticia que nadie parece querer escuchar

Las autoridades de Rusia han asegurado este martes que "no se obsesionan con las fechas" sobre la ofensiva lanzada el 24 de febrero contra Ucrania y han recalcado que "se lograrán todos los objetivos" fijados por el presidente ruso, Vladimir Putin.



"No nos obsesionamos con las fechas", ha dicho el secretario del Consejo de Seguridad Nacional ruso, Nikolai Patrushev, en una entrevista al diario ruso 'Argumenti i Fakti', en la que ha defendido que "la verdad, incluida la verdad histórica, está del lado de Rusia".



Así, ha apuntado que "el nazismo debe ser erradicado al cien por ciento o volverá a alzar la cabeza en unos pocos años, quizá con una forma aún peor", al tiempo que ha criticado que Estados Unidos y Reino Unido acordaran "erradicar el nazismo" en la Conferencia de Postdam, tras la Segunda Guerra Mundial, y ahora "apoyen el nazismo".



"Probablemente, los occidentales no se quitarán sus gafas tintadas hasta que los matones ucranianos empiecen a actuar en sus calles", ha reseñado Patrushev, quien ha trazado un paralelismo con el reciente atentado en Estados Unidos en el que un hombre mató a tiros a diez afroamericanos en un supermercado en Buffalo.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "el futuro de Ucrania será decidido por la gente que vive en su territorio". "Me gustaría recordar que nuestro país nunca ha controlado el destino de potencias soberanas", ha explicado Patrushev.



Por otra parte, ha criticado la decisión de Suecia y Finlandia de pedir su adhesión a la OTAN y ha añadido que, pese a la oposición de Turquía, "serán aceptados en el bloque". "Washington y Bruselas, que son los que lo controlan, lo han decidido", ha argüido.



"La voluntad de otros pueblos no van en interés de la cúpula de Estados Unidos, si bien creo que muchos habitantes de estos países entienden el tipo de aventura hacia el que están siendo empujados", ha explicado Patrushev, que ha incidido en que la OTAN "es un bloque militar puramente ofensivo".



De esta forma, ha alertado de que "si la infraestructura militar de la Alianza se expande al territorio de Finlandia y Suecia, Rusia lo percibirá como una amenaza a su propia seguridad y se verá obligada a responder".



Patrushev ha criticado además el argumento de Suecia y Finlandia sobre una mayor seguridad en el seno de la OTAN y ha resaltado que "la lógica es la contraria". "Es el liderazgo de los miembros de la OTAN sobre las autoridades de Kiev la que ha llevado a este escenario catastrófico", ha dicho.



"Si Ucrania hubiera permanecido independiente y sin ser controlada por el actual régimen marioneta, obsesionado con la idea de unirse a la OTAN y la Unión Eruopea (UE), habría expulsado hace tiempo todos los espíritus nazis de su tierra", ha valorado.

"Un conflicto duradero en este país es considerado el escenario ideal por la Alianza Atlántica", ha señalado, antes de argumentar que "Occidente necesita a Ucrania como contrapeso a Rusia y como zona de pruebas para armas obsoletas".



En esta línea, ha explicado que "al azuzar las hostilidades, Estados Unidos está de nuevo inyectando dinero en su complejo industrial-militar, como durante las guerras del siglo XX". "Estados Unidos considera a la población de Ucrania como consumible", ha recalcado.



"Para aumentar el bienestar de unos pocos magnates en Londres y en Wall Street, los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unidos, controlados por los grandes capitales, están creando una crisis económica en el mundo, condenando al hambre a millones de personas en África, Asia y América Latina", ha criticado.



"Con sus acciones están provocando desempleo y una catástrofe migratoria en Europa. Al no estar interesados en la prosperidad de los estados europeos, están haciendo lo posible para que desaparezcan del pedestal de los países económicamente desarrollados", ha zanjado.

Dpa, Euronews, Youtube.