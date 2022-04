Ucrania acusa a las tropas rusas de presuntas violaciones de menores en la masacre de Bucha

Denisova difundió una publicación en su página oficial de Facebook en la que presentó el caso de al menos dos menores, una niña de catorce años y un niño de once que habrían sido violados por los ocupantes rusos.



A partir de esta grave acusación, Denisova instó a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y a Naciones Unidas a que investiguen estas presuntas violaciones, que por el momento no han podido ser confirmadas por fuentes independientes.



"No existe lugar en la tierra o en el infierno donde estos criminales racistas puedan esconderse de la venganza", aseguró la parlamentaria ucraniana, quien enfatizó que la violación está "estrictamente prohibida" por la Convención de Ginebra de 1949 sobre el derecho internacional humanitario.

A la acusación de Denisova se unió la de la Administración Militar de Krivói Rog -ciudad ubicada en el centro-sur del país entre Mikolaev y Zaporiyia-, que también denunció casos de civiles ucranianos violados por los soldados rusos, según recoge la agencia alemana DPA.