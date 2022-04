China afirma en el Consejo de Seguridad que las imágenes de la masacre de Bucha son "perturbadoras"

"Los informes y las imágenes de las muertes de civiles en Bucha son profundamente perturbadores. Se deben verificar y establecer las circunstancias relevantes y las causas específicas. Cualquier acusación debe basarse en hechos. Antes de que se aclare el panorama completo, todas las partes deben actuar con moderación y evitar acusaciones infundadas", señaló el embajador chino.



"Las cuestiones humanitarias no deben politizarse. Las necesidades humanitarias de Ucrania y sus países vecinos son enormes", destacó, para agregar que "China apoya todas las iniciativas y medidas conducentes a aliviar la crisis humanitaria".



De este modo, el representante chino ante la ONU realizó un llamamiento a Estados Unidos, la Alianza Atlántica y la Unión Europea para "entablar diálogos integrales" con Rusia con el objetivo "enfrentar sus diferencias acumuladas a lo largo de los años".



Jun precisó, además, que "los países en desarrollo no son partes en el conflicto", por lo que "no deberían involucrarse en la confrontación y mucho menos soportar las consecuencias de los conflictos geopolíticos y la competencia entre las grandes potencias".



Hasta el momento China ha evitado condenar la invasión rusa de Ucrania, si bien el presidente, Xi Jinping, sí expresó que la situación es "preocupante" e instó al diálogo entre las partes.