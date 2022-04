Zelenski rechazará hoy ante la ONU y España las acusaciones rusas de manipulación informativa en Bucha

"Hoy ha sido un día realmente difícil. Emocional", tras visitar las ciudades liberadas de la invasión rusa de Stoyanka, Irpin y Bucha, afirmó Zelenski en un mensaje divulgado ya de madrugada por la presidencia ucraniana. "Esta zona no se parece a ayer. Los cuerpos de las personas asesinadas, los ucranianos asesinados ya han sido retirados de la mayoría de las calles. Pero en los patios, en las casas, aún quedan los muertos", sentenció



Zelenski dio a conocer el inicio de una investigación acerca de "todo lo que han hecho los ocupantes", y que "hay información sobre más de trescientas personas asesinadas y torturadas solo en Bucha. Es probable que la lista de víctimas sea mucho más grande cuando se revise toda la ciudad".



Las autoridades ucranianas aseguran disponer de información según la cual el número de víctimas de los ocupantes puede ser aún mayor en Borodyanka y algunas otras ciudades liberadas, al tiempo que denunciaron que en muchas aldeas de los distritos liberados de las regiones de Kiev, Chernigov y Sumy "los ocupantes hicieron cosas que los lugareños no habían visto ni siquiera durante la ocupación nazi hace 80 años".



Zelenski anunció que su Gobierno hace todo lo posible para "identificar a todos los militares rusos involucrados en estos crímenes lo antes posible. Todo para castigarlos. Este será un trabajo conjunto de nuestro país con la Unión Europea y las instituciones internacionales, en particular con la Corte Penal Internacional".



Zelenski afirmó que "todos los delitos de los ocupantes están documentados. Se proporciona la base procesal necesaria para llevar ante la justicia a los militares rusos culpables por todos los delitos que cometen", y recalcó que le interesa la investigación "más completa, transparente, cuyos resultados sean conocidos y explicados a toda la comunidad internacional".



Sin embargo, aseguró que los "propagandistas rusos" intentan de nuevo rechazar las acusaciones contra su ejército. "Las mismas mentiras. Están tratando de distorsionar los hechos".



"Ya están lanzando una campaña falsa para ocultar su culpabilidad en los asesinatos masivos de civiles en Mariúpol. Harán docenas de entrevistas en el escenario, reeditarán grabaciones y matarán a personas específicamente para que parezca que fueron asesinados por otra persona", insistió.

Zelenski volvió a advertir de que las autoridades ucranianas se preparan "para una actividad aún más brutal de los ocupantes en las direcciones este y sur. Sabemos lo que van a hacer en el Donbás. Sabemos lo que van a hacer cerca de Járkiv, en algunas otras partes del país. Rusia concentra una cantidad significativa de militares y equipos allí. Y esta actividad demuestra que las sanciones impuestas contra Rusia no son suficientes. Habrá más".