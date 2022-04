Rusia denuncia ante la ONU que la masacre de Bucha es "otra provocación escenificada" por Ucrania

Nebenzia aseguró que "no hay informes de atrocidades acreditadas por el Ejército ruso en Bucha que sucedieran antes de que el Ejército ucraniano tomara el control de la ciudad. Cuatro días después de que el Ejército ruso abandonara la ciudad de Bucha, no había ni una sola señal de 'atrocidades'", denunció en conferencia de prensa.



"Si miras con atención, verás que algunos de ellos (cadáveres) se están moviendo. Algunos de ellos dan señales de vida. No puedes escapar de la comprensión de que esto es un montaje, que es una farsa y una provocación", agregó en un comunicado de la misión rusa ante la ONU.



Asimismo, añadió que Rusia dispone de "evidencias fácticas" de este "ataque de bandera falsa" con el objetivo de presentarlas en el Consejo de Seguridad "lo antes posible" para que "la comunidad internacional no se deje engañar por la falsa narrativa promovida por Kiev y sus patrocinadores occidentales".



Así, Nebenzia acusó a la presidencia 'pro tempore' de Reino Unido, así como a Estados Unidos, Francia, Irlanda, Noruega y Albania, de "inventar un pretexto inválido y cojo para no convocar esta reunión insistiendo en que se pospusiera para el martes". De esta manera, criticó que "mientras se bloquea la discusión sobre Bucha, donde hay una "clara provocación al estilo clásico de Goebbels", las delegaciones occidentales solicitaron una reunión en este organismo sobre el cierre de los colegios en Afganistán.



"No beneficiaría a la causa occidental si la reunión fuera convocada por Rusia, porque esto sacudiría la narrativa antirrusa que están promoviendo cómodamente. Prefieren 'mezclar' la situación en Bucha con la discusión de la situación humanitaria que convocan mañana (por hoy), para desviar el enfoque de la provocación escenificada por el régimen de Kiev", señaló.