La decisión de Estados Unidos que sorprendió a Ucrania

Estados Unidos informó que no ve pruebas de que las "atrocidades" de Rusia en Ucrania lleguen a la categoría de "genocidio" aunque desde Washington aseguraron que deben juzgarse como crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional (CPI).

Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Joe Biden, informó que por el momento no está claro que las acciones de Rusia en territorio ucraniano sean un "genocidio" como aseguro el presidente, Volodímir Zelenski.

"Hemos visto atrocidades, y hemos visto crímenes de guerra. Todavía no hemos visto una privación sistemática de la vida del pueblo ucraniano que se eleve al nivel de un genocidio. Pero eso es algo a lo que seguiremos atentos", indicó Sullivan.

Horas antes de la conferencia de Sullivan, Joe Biden habló sobre la masacre en Bucha pero evitó usar la palabra genocidio sin embargo, acusó a Rusia por cometer crímenes de guerra.

Foto: @Kateryna_Kruk

Volodímir Zelenski en la ciudad de Bucha.

Biden opinó que debería haber "un juicio por crímenes de guerra" para que su homólogo ruso, Vladímir Putin, "rinda cuentas" por lo sucedido en esa y otras localidades ucranianas desde que comenzó la invasión en febrero.

Estados Unidos cree que el mejor lugar para enjuiciar a Vladimir Putin es la Corte Penal Internacional. "Obviamente, la CPI (Corte Penal Internacional) es un foro en el que se han juzgado crímenes de guerra en el pasado, pero ha habido ejemplos también de otros mecanismos que se han creado (con ese objetivo) en otros conflictos", indicó.

Washington no forma parte de la CPI y ha sido duramente criticado por este organismo por las múltiples guerras que el país libró en Asia, África, Medio Oriente y Europa.

No obstante, Washington no le cerró la puerta a otros organismos: "Hay una variedad de razones por las que se podrían considerar foros alternativos" y subrayó que esa decisión no dependerá solo de Estados Unidos, sino también de sus aliados.

Ucrania pidió a la CPI que envíe una misión con el objetivo de investigar las acciones de las tropas rusas en Ucrania, sobre todo en Bucha, una pequeña ciudad lindante a Kiev.

Las autoridades ucranianas han denunciado el hallazgo de más de 400 cadáveres en las calles de Bucha, lo que según Kuleba constituye "la peor masacre en Europa desde la II Guerra Mundial".

Rusia rechazó esta dura acusación a pesar de que múltiples medios de Occidente han documentado el hallazgo de los cadáveres, algunos con las manos atadas a la espalda, tras la retirada de las tropas rusas que asediaban la zona.

Zelenski visitó ayer la ciudad e informó que hasta el 30 de marzo estuvo en poder de las tropas invasoras se cometieron "crímenes de guerra" que serán "reconocidos como genocidio".

"Son crímenes de guerra y serán reconocidos como genocidio", declaró.