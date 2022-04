Críticas desde Europa: “Ningún país de América Latina sancionó a Moscú"

Desde el inicio de la guerra, el pasado 24 de febrero, Estados Unidos y Europa han impuesto numerosas sanciones a Rusia mientras que los países de América Latina solo han condenado la invasión. Para algunos funcionarios europeos la actitud de la mayoría de los países americanos es "insuficiente".

En una entrevista con la RFI, a la eurodiputada Dita Charanzova se le preguntó si estaba decepcionada por la ausencia de sanciones por parte de los países latinoamericanos y esto respondió: "Claro que hubiéramos preferido que los países latinoamericanos nos hubieran seguido en las sanciones que los occidentales hemos decretado contra Rusia. Por supuesto".

La vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada de las relaciones con América Latina aclaró que "es importante destacar que la mayoría de los países de la región han condenado la guerra en Ucrania", si bien expresa su deseo de que "pronto las condenas serán respaldadas por acciones concretas".

"Al cabo de dos meses de guerra en Ucrania, da la impresión de que América Latina no formara parte del bloque occidental. ¿Qué piensa?", preguntó el entrevistador.

-"Es lamentable. Ningún país de América Latina salió en la lista de países extranjeros 'no amistosos' con Rusia por la invasión rusa a Ucrania. En esa lista si figuran todos los aliados occidentales. Observamos una división en la región: los tradicionales aliados de Moscú, como Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua", respondió la funcionaria europea.

Sin embargo, la eurodiputada señala que que "hay que reconocer también que la mayoría de los países por lo menos condenaron a Rusia por la invasión votando por ejemplo a favor de la resolución de la OEA y de la ONU".

"A pesar de no sancionar a Rusia, lo que estamos intentando conseguir es que terceros países, aquellos que no han sancionado a Rusia, por lo menos no ayuden a Moscú directamente o indirectamente reduciendo el efecto de las sanciones o que reduzcan su dependencia de Rusia", agregó.