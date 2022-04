Reino Unido confiesa hasta dónde llega su participación en la guerra de Ucrania y Rusia

Desde el inicio de la guerra con la Rusia de Vladimir Putin, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha querido mostrar su apoyo a Ucrania. Y las acciones de su Gobierno han hablado casi tan fuerte como sus palabras.

Al respecto, Ben Wallace, ministro de Defensa de Reino Unido, ha dicho, según Euronews: "El 9 de marzo anuncié que el Reino Unido suministraría misiles antiaéreos de alta y baja velocidad Starstreak. Ahora puedo informar a la Cámara de que éstos han estado en el teatro de operaciones durante más de tres semanas y han sido desplegados y utilizados por las fuerzas ucranianas para defenderse y defender su territorio."

Así las cosas, docenas de soldados ucranianos se entrenan en Gran Bretaña para manejar los vehículos del ejército Wolfhound antes de volver al campo de batalla.

"Probablemente sea más fácil diplomática y políticamente traer a los soldados ucranianos aquí", nos asegura el teniente coronel Stuart Crawford, un oficial del Ejército retirado y analista militar. Cree que las fuerzas especiales de Reino Unido también podrían estar ya entrenando a las tropas ucranianas en suelo ucraniano.

Stuart Crawford, teniente coronel retirado: "Me sorprendería que no estuvieran, pero no se van a pasear con insignias del Reino Unido en sus uniformes, estarán entrenando más que luchando, creo... hasta hace poco hemos suministrado a Ucrania suficientes armas y entrenamiento para asegurarnos de que no pierdan, y no veo que vaya a haber un cambio en proporcionar armas y entrenamiento a las fuerzas armadas ucranianas para darles una oportunidad de ganar."

En el mismo sentido, el centro cultural de Ucrania en Londres recauda fondos por Internet para alimentos, medicinas y provisiones para el ejército ucraniano. Estas botas de segunda mano serán suministradas a la Guardia Nacional de Ucrania, nos dice Natalya Ravyluk que cree que los países europeos podrían ayudar más.

Natalya Ravyluk, Centro Cultural de Ucrania en Londres: "Ucrania no se merece ser un país de segunda mano y utilizar este material, por lo que estamos intentando que sea lo más bonito posible. Estamos pagando camiones, estamos recaudando fondos en todos los lugares posibles, así que si el Gobierno del Reino Unido puede enviar más cosas puede ayudar mucho".

Ante los avances rusos en la región de Donbás, incluso con mercnerios, Ucrania sigue luchando y consumiendo su arsenal militar.

Euronews, Youtube.