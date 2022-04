Otra potencia se suma a la guerra contra Rusia por la invasión a Ucrania

La Cámara de los Comunes de Canadá ha aprobado este miércoles por unanimidad una moción que reconoce la invasión rusa en Ucrania como un acto de "genocidio".



La resolución ha sido presentada por la diputada, Heather McPherson, no es vinculante y no requiere que el Gobierno canadiense tome ninguna medida, tal y como ha informado CBC News.



La moción ha señalado que la matanza de civiles ucranianos, la profanación de cadáveres, el traslado forzoso de niños ucranianos a territorio ruso y las torturas y violaciones perpetradas por soldados rusos constituyen un genocidio.



"Las sanciones se han aplicado con demasiada lentitud, se han aplicado muy, muy tarde, han dado la oportunidad a los oligarcas rusos de ocultar su riqueza, por lo que no han sido apropiadas", ha dicho la diputada McPherson.



McPherson ha agregado que quiere que se destinen más fondos federales al Tribunal Penal Internacional para garantizar que cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo las investigaciones sobre las atrocidades cometidas en Ucrania.



Asimismo, el Parlamento de Letonia adoptó la semana pasada una resolución que acusa a Rusia de cometer un "genocidio" contra el pueblo ucraniano.

Dpa, T13, Euronews, Youtube.