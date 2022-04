Video: uno por uno, los 23 altos jefes militares rusos muertos en Ucrania y por qué fueron asesinados

Desde el 24 de febrero hasta hoy, cuando Rusia invadió Ucrania, se han reportado 23 muertes de altos jefes militares de Rusia, entre los que se cuentan 8 con el cargo de general o teniente general y 15 con el cargo de coronel o teniente coronel, en todos los casos a cargo de escuadrones o divisiones del ejército y de la marina, en su mayoría.

Sin embargo, Rusia no solo no ha confirmado todos los casos, sino que desde el 5 de abril último no actualiza las cifras de soldados y militares fallecidos. El último reporte indicaba 1.083 muertos identificados en el frente de batalla, de los cuales 217 son oficiales (desde tenientes subalternos hasta generales), lo que constituye el 20 % de todo el personal militar en la lista de bajas confirmadas.

.

Altos oficiales fallecidos

1. Andréi Aleksándrovich Sujovetski. Tenía 47 años. General y Sub Comandante del 41° Ejército de Armas Combinadas.

2. Vitaly Gerasimov. General de División - Comandante del 41º Ejército de Rusia. No confirmado por Estados Unidos ni por Rusia.

3. Andréi Kolésnikov. General y comandante del 29º Ejército de Armas Combinadas.

4. Oleg Yuryevich Mityaev. General y Comandante de la 150ª División de Fusileros Motorizados. Tenía 48 años.

5. Andréi Mordvichev. Teniente General. 8º Ejército de Armas Combinadas de la Guardia.

6. Yakov Vladimirovich Rezantsev. General - Comandó el 49º Ejército del Distrito Militar del Sur. Tenía 49 años. Su muerte no fue confirmada por Rusia.

7. Dmitry Safronov. Coronel - Comandante de la 61ª Brigada de Marines.

8. Denis Glebov. Teniente coronel - Subcomandante del 11º Asalto Aerotransportado Separado

9. Konstantín Zizevsky. Coronel - Comandante del 247º Regimiento de Asalto Aéreo de la Guardia.

10- Yuri Agarkov. Coronel. A cargo de un regimiento de fusiles motorizados.

11.Andrei Zakharov. Coronel. A cargo de un regimiento de tanques.

12. Serguéi Porokhnya. Coronel. Comandante de la 12ª Brigada de Ingenieros de Rusia.

13. Serguéi Sukharev. Coronel. 331º Regimiento de Asalto paracaidista de la Guardia de Kostroma. Destacado comandante paracaidista ruso.

14. Alekséi Sharov. Coronel. Comandó la 810ª Orden separada de la Guardia de la Brigada Zhukov de los Marines rusos.

15. Dmitri Dormidontov. Teniente coronel - A cargo de una división de una división de artillería de cohetes

16. Ígor Zharov. Teniente coronel - Jefe de Personal de un regimiento.

17- Denis Kurilo. Coronel - 200ª Brigada de Rifles Motorizados.

18 - Antón Kuprin. Capitán. Sin embargo, Rusia posteriormente difundió un video en el que este oficial se muestra con vida. No está claro cuándo se grabaron las imágenes.

19. Denis Mezhuev. Teniente coronel - Comandante del regimiento de fusileros motorizados Sebastopol Red Banner de la 1ª Guardia.

20. Vladímir Petróvich Frolov. General. Subcomandante del 8º Ejército. El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, confirmó su muerte.

21. Miras Bashakov. Teniente coronel. Medios rusos confirmaron su muerte

22. Magomed Tushaev. General. Uno de los militares más condecorados por el régimen de Putin.

23. Vladimir Zhonga. Fue el líder del grupo militar rebelde Batallón Esparta.

¿Por qué?

Mucho se ha especulado acera de por qué Rusia ha perdido a tantos generales y coroneles. Algunos sostienen que para motivar a las tropas -cada vez más desmoralizadas- los generales dejaron de ser los estrategas ubicados y "protegidos" en la retaguardia para pasar al frente de batalla y exponerse.

Otros sostienen problemas técnicos y de logística, en concreto que Rusia no tiene buena información de la ubicación de la artillería ucraniana y que Ucrania ha logrado identificar la ubicación de los altos oficiales rusos. Y otro argumento que se suma es la falta de entrenamiento y preparación de las tropas de Putin, lo que dificulta la transmisión de órdenes y eso se refleja en los resultados de los combates.

También hay quienes afirman que Rusia posee demasiados militares de alto rango como consecuencia de unas fuerzas armadas altamente burocratizadas.

Lo concreto es que la tasa de muertes reportadas entre los generales de Rusia es la más alta desde la Segunda Guerra Mundial.