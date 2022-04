Ocho muertos en un ataque con misiles rusos contra la ciudad portuaria de Odesa

Según informó en conferencia de prensa el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. siete misiles se lanzaron desde el Mar Caspio desde bombarderos Tu-95 contra la ciudad de Odesa y dos de ellos fueron derribados. "Un bebé de tres meses fue asesinado hoy. La guerra comenzó cuando este bebé tenía un mes. ¿Se lo imaginan? ¿Qué está pasando?", lamentó el presidente, citado por la agencia Unian.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de continuar las negociaciones de paz en Turquía, Zelenski agregó que la parte ucraniana no está con ánimos de reuniones con el trasfondo del bombardeo de Odesa por parte de las tropas rusas en vísperas de la Semana Santa ortodoxa.



Señaló, no obstante, que hay que hablar: "tenemos que hablar y aferrarnos a cada oportunidad para que no mueran más niños de tres meses. Es simplemente un horror", aseguró.

Sin embargo, Rusia afirma que lo que destruyó con su ataque fue un depósito de armas extranjeras cerca de Odesa, según informó este sábado el Ministerio de Defensa ruso.



"Las Fuerzas Armadas de Rusia dejaron inoperativo hoy con misiles de alta precisión y largo alcance un terminal logístico en un aeródromo militar cerca de Odesa donde se almacenaban grandes cantidades de armas extranjeras entregadas por EE. UU. y países europeos", según un parte militar.



A lo largo del día han sido atacados 79 objetivos militares en territorio ucraniano, indica Defensa.