La nueva y preocupante postura de Volodímir Zelenski sobre la guerra

Volodímir Zelenski, confirmó en una entrevista que su país no cederá a Rusia ningún territorio del este para finalizar la guerra. Una de las exigencias de Moscú es el reconocimiento de la región del Donbás y la anexión de Crimea al sur.

En una entrevista con la CNN, Zelenski aseguró que el ejército ucraniano está preparado para hacerle frente a las tropas rusas en el Donbás. Además, informó que esa batalla será clave para el destino de la guerra.

Sobre una posible cesión de territorios, el mandatario ucraniano confirmó que no confía en Rusia ya que no tiene garantías de que Moscú no vuelva a intentar tomar Kiev luego de obtener el este del país.

“Por eso es muy importante que no se lo permitamos, que nos mantengamos firmes, porque esta batalla... puede influir en el curso de toda la guerra”, agregó.

“Entendemos que el hecho de que los hayamos combatido y se hayan marchado, y que estén huyendo de Kiev -del norte, de Chernihiv y de esa dirección- no significa que, si son capaces de capturar Donbás, no vayan a acercarse más a Kiev”, añadió.

Volodímir Zelenski, al igual que Joe Biden, también ha dicho que la masacre en Bucha es un genocidio: “Mira lo que pasó en Bucha. Está claro que ni siquiera es una guerra, es un genocidio. Simplemente mataron gente. No soldados, gente. Simplemente dispararon a la gente en las calles. La gente iba en bicicleta, tomaba el autobús o simplemente caminaba por la calle. Había cadáveres en las calles”, lamentó.

La guerra ha sido un duro golpe para Ucrania y Zelenski lanzó una dura crítica contra la comunidad internacional considerando que no ha honrado su promesa de “nunca más” tras el Holocausto nazi.

“No nos creemos las palabras. Después de la escalada de Rusia, no creemos a nuestros vecinos. No nos creemos todo esto. La única creencia que hay es la creencia en nosotros mismos, en nuestro pueblo, la creencia en nuestras Fuerzas Armadas, y la creencia de que los países nos van a apoyar no sólo con sus palabras sino con sus acciones”, afirmó.

“Y eso es todo. Nunca más. Realmente, todo el mundo habla de esto y, sin embargo, como se puede ver, no todos tienen las agallas", agregó.

Si bien criticó a la comunidad internacional, Volodímir Zelenski aprovechó la entrevista y pidió por más envíos de armas para su país: “Estamos preparados para utilizar cualquier tipo de equipo, pero hay que entregarlo muy rápidamente. Y tenemos la capacidad de aprender a utilizar nuevos equipos. Pero tiene que llegar rápido”, informó.

Por último, aprovechó para advertir a "todo el mundo" sobre el riesgo de que Vladimir Putin pueda usar armas nucleares. El viernes pasado, la CIA informó que Rusia podría utilizar armas nucleares.

“No solo yo, creo que todo el mundo, todos los países deben estar preocupados”, informó.